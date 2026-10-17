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Donald Trump ar putea rămâne singurul politician recompensat cu Premiul FIFA pentru Pace

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Donald Trump și președintele FIFA
Donald Trump și președintele FIFA, Gianni Infantino, în timpul ceremoniei de acordare a Premiului FIFA pentru Pace, la Washington, în decembrie 2025. Foto: Profimedia Images
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Premiul creat de FIFA pentru a recompensa contribuțiile excepționale la promovarea păcii a devenit, la mai puțin de un an de la înființare, subiectul unor controverse în conducerea organizației. După ce distincția i-a fost acordată lui Donald Trump, mai mulți membri ai Consiliului FIFA îi cer președintelui Gianni Infantino schimbări majore sau chiar desființarea premiului.

Potrivit informațiilor obținute de The Guardian, mai mulți membri ai Consiliului au cerut desființarea premiului, în timp ce alții au solicitat depolitizarea acestuia. Comisia pentru responsabilitate socială în fotbal a FIFA urmează să formuleze o recomandare înaintea următoarei reuniuni a Consiliului, programată pentru 16 decembrie, la Doha.

Infantino a anunțat încă de la începutul reuniunii de joi că Premiul pentru Pace a fost trecut în responsabilitatea comisiei pentru responsabilitate socială. Membrii Consiliului au revenit ulterior asupra subiectului, în cadrul unei serii de întrebări referitoare la posibile conflicte de interese în cadrul FIFA.

În rândul membrilor Consiliului există convingerea larg răspândită că Premiul pentru Pace, în forma sa actuală, a fost compromis prin asocierea cu Trump. Unii și-au exprimat îngrijorarea că președintele american ar putea contesta alegerea următorului laureat, dacă aceasta nu va fi pe placul său, provocând astfel o criză diplomatică.

Comisia pentru responsabilitate socială a FIFA, formată din 22 de membri, este dominată de reprezentanți ai unor țări loiale lui Infantino. Din acest motiv, desființarea premiului ar putea fi evitată, întrucât ar reprezenta o umilință pentru președintele FIFA. Există însă un consens larg că sunt necesare schimbări.

Un membru al Consiliului a declarat pentru The Guardian că scenariul considerat cel mai probabil în cadrul discuțiilor este transformarea Premiului pentru Pace într-o distincție acordată unei persoane din lumea fotbalului care s-a remarcat prin contribuții excepționale la promovarea armoniei sociale și a responsabilității. Noile reguli ar urma să prevadă explicit că premiul nu poate fi acordat unui politician.

Articolul 2 din Statutul FIFA interzice orice ingerință politică sau guvernamentală în fotbal, acesta fiind unul dintre motivele pentru care premierea lui Trump, anul trecut, a provocat reacții negative puternice din partea multor membri ai organizației.

FIFA a anunțat în noiembrie anul trecut înființarea Premiului pentru Pace, precizând că acesta urma să „recompenseze persoanele care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare în favoarea păcii și care, prin aceste acțiuni, au unit oameni din întreaga lume”.

Trump a primit distincția în decembrie anul trecut, în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială masculină, desfășurată la Washington. Infantino i-a înmânat președintelui american un trofeu de aur, o medalie și un certificat. Cu toate acestea, procedura prin care Trump a fost ales câștigător nu a fost făcută niciodată publică.

În cadrul evaluării sale, comisia pentru responsabilitate socială ar urma să stabilească reguli stricte pentru orice variantă a premiului care va fi păstrată și să prezinte detalii privind procedura de nominalizare și selecție a laureaților.

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Editor : M.I.

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