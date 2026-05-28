Donald Trump cere din nou 10 miliarde de dolari de la Wall Street Journal într-un proces legat de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein și Donald Trump. Sursa foto: X

Donald Trump a redeschis procesul de defăimare împotriva Wall Street Journal și solicită despăgubiri de cel puțin 10 miliarde de dolari, după articolele publicației despre presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein. Actualul președinte american susține că informațiile publicate sunt false și acuză ziarul de afectarea gravă a reputației sale.

Preşedintele american Donald Trump a reintrodus o plângere în justiţie pentru defăimare, cerând despăgubiri de cel puţin 10 miliarde de dolari din partea cotidianului Wall Stret Journal (WSJ) pentru articolele despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein, după ce un judecător a respins o primă versiune a plângerii din cauza unor vicii de procedură, transmite joi Reuters.

Procesul este unul din cele câteva intentate de Trump în nume personal împotriva unor organizaţii media, în cadrul a ceea ce criticii săi spun că este o campanie mai largă de presiune asupra mass-media.

Plângerea înaintată de Trump afirmă că ziarul deţinut de Rupert Murdoch i-a pătat reputaţia cu un articol care descria o felicitare de ziua de naştere dedicată lui Jeffrey Epstein ca purtând semnătura actualului preşedinte. Trump şi avocaţii săi au declarat că felicitarea este un fals, chiar şi după ce a fost publicată de legislatorii care anchetează cazul Epstein. Trump solicită daune de cel puţin 10 miliarde de dolari, aceeaşi sumă ca în prima plângere.

La momentul publicării, pârâţii au ignorat în mod imprudent dacă afirmaţiile defăimătoare erau adevărate şi/sau au evitat în mod intenţionat descoperirea adevărului, au scris avocaţii lui Trump în forma modificată a plângerii.

Plângerea înaintată la tribunalul federal din Miami îi cheamă în judecată pe Rupert Murdoch, Dow Jones, News Corp şi CEO-ul Robert Thomson, împreună cu doi reporteri ai WSJ, Khadeeja Safdar and Joseph Palazzolo, declarând că aceştia l-au defăimat pe Trump şi i-au cauzat prejudicii financiare şi de reputaţie „copleşitoare”. Dow Jones a declarat că are deplină încredere în rigoarea şi acurateţea celor scrise de WSJ şi că se va apăra cu fermitate la proces.

Finanţistul şi infractorul sexual Jeffrey Epstein a murit într-o celulă a unei închisori din New York în 2019. Trump a afirmat că rupsese orice contact cu Epstein înainte ca problemele acestuia cu justiţia să devină publice în 2006.

Judecătorul districtual Darrin P. Gayles, numit în funcţie de fostul preşedinte Barack Obama, a respins în aprilie prima plângere înaintată de Trump, considerând că acesta nu a demonstrat existenţa unei 'intenţii răuvoitoare', criteriu juridic cerut pentru personalităţile publice în procesele de defăimare. Acest criteriu impune dovezi că pârâtul a publicat ceva despre care ştia sau ar fi trebuit să ştie că este fals.

Donald Trump a intentat, de asemenea, procese pentru defăimare şi alte acuzaţii împotriva altor organizaţii media, printre care New York Times, BBC şi Des Moines Register din Iowa. Acestea au dezminţit acuzaţiile şi în prezent le contestă în instanţă.

Administraţia Trump a acţionat pentru a restricţiona accesul presei la agenţii guvernamentale şi a ameninţat că va folosi prerogativele de reglementare împotriva instituţiilor media importante, atrăgând contestaţii în justiţie din partea organizaţiilor media.

