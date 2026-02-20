Donald Trump îi îndeamnă pe liderii Iranului să negocieze „un acord echitabil”: „Îmi pare rău pentru popor. Au trăit într-un iad”

Preşedintele american Donald Trump a îndemnat vineri liderii iranieni să negocieze ceea ce el a numit „un acord echitabil”, criticând în acelaşi timp situaţia drepturilor omului din Teheran şi exprimându-şi compasiunea faţă de poporul iranian.

„Ar fi bine să negocieze un acord echitabil. Ştiţi, poporul iranian este foarte diferit de liderii Iranului. Şi este o situaţie foarte, foarte tristă. 32.000 de persoane au fost ucise într-o perioadă relativ scurtă de timp”, a spus liderul american, menţionând pentru prima dată numărul victimelor represiunii, conform News.ro.

„Acum două săptămâni, aveau de gând să spânzure 800 de persoane, unele cu ajutorul unei macarale. Le ridicau cu o macara înaltă şi le expuneau în piaţă.”

„Aveau de gând să spânzure 837 de persoane, iar eu le-am spus: «Dacă spânzuraţi o singură persoană, chiar şi una singură, veţi fi loviţi pe loc. Nu am aşteptat două săptămâni să negociez, iar ei au renunţat la spânzurare. Nu au spânzurat 837 de persoane. Se pare că nu au spânzurat pe nimeni”, a adăugat el.

„Îmi pare foarte rău pentru poporul iranian. Au trăit într-un iad”, a continuat cel de-al 47-lea președinte american.

Mai devreme, el a afirmat, tot la Casa Albă, că „ia în considerare” un atac limitat împotriva Iranului, în lipsa unui acord cu Statele Unite.

Amintim că șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi a anunțat vineri, 20 februarie, că un proiect al unui acord în domeniul nuclear urmează să fie finalizat în „două sau trei zile” și că Teheranul îl va prezenta apoi Washingtonului, relatează AFP.

Citește și:

Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă este și cea mai sângeroasă

Șeful diplomației de la Teheran: SUA nu au cerut Iranului «zero îmbogăţire» a uraniului”

Editor : A.M.G.