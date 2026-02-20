Live TV

Donald Trump îi îndeamnă pe liderii Iranului să negocieze „un acord echitabil”: „Îmi pare rău pentru popor. Au trăit într-un iad”

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Preşedintele american Donald Trump a îndemnat vineri liderii iranieni să negocieze ceea ce el a numit „un acord echitabil”, criticând în acelaşi timp situaţia drepturilor omului din Teheran şi exprimându-şi compasiunea faţă de poporul iranian.

„Ar fi bine să negocieze un acord echitabil. Ştiţi, poporul iranian este foarte diferit de liderii Iranului. Şi este o situaţie foarte, foarte tristă. 32.000 de persoane au fost ucise într-o perioadă relativ scurtă de timp”, a spus liderul american, menţionând pentru prima dată numărul victimelor represiunii, conform News.ro.

„Acum două săptămâni, aveau de gând să spânzure 800 de persoane, unele cu ajutorul unei macarale. Le ridicau cu o macara înaltă şi le expuneau în piaţă.”

„Aveau de gând să spânzure 837 de persoane, iar eu le-am spus: «Dacă spânzuraţi o singură persoană, chiar şi una singură, veţi fi loviţi pe loc. Nu am aşteptat două săptămâni să negociez, iar ei au renunţat la spânzurare. Nu au spânzurat 837 de persoane. Se pare că nu au spânzurat pe nimeni”, a adăugat el.

„Îmi pare foarte rău pentru poporul iranian. Au trăit într-un iad”, a continuat cel de-al 47-lea președinte american.

Mai devreme, el a afirmat, tot la Casa Albă, că „ia în considerare” un atac limitat împotriva Iranului, în lipsa unui acord cu Statele Unite.

Amintim că șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi a anunțat vineri, 20 februarie, că un proiect al unui acord în domeniul nuclear urmează să fie finalizat în „două sau trei zile” și că Teheranul îl va prezenta apoi Washingtonului, relatează AFP. 

Citește și:

Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă este și cea mai sângeroasă

Șeful diplomației de la Teheran: SUA nu au cerut Iranului «zero îmbogăţire» a uraniului”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
3
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
Israelul este în alertă maximă, pe fondul unui posibil atac al SUA în Iran Foto Profimedia
5
Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra...
"E așa ironic!". A rupt tăcerea, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Digi Sport
"E așa ironic!". A rupt tăcerea, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Congress approves measures against Trump's tariffs
Poziția anti-Trump aduce câștiguri interne pentru Pedro Sanchez, dar pune la încercare relațiile strategice ale Spaniei cu SUA
Screenshot 2026-02-20 at 20.23.53
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: influența discretă a lui Paolo Zampolli
President Donald Trump announces "Liberation Day" tariffs on nearly all U.S. trading partners
„Caută acum un plan B”. Avertisment după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele: „Are la dispoziție mai multe temeiuri juridice”
Donald Trump arată cu degetul
Tarifele lui Trump, în urma deciziei Curții Supreme: semnal pozitiv pentru partenerii comerciali ai SUA, dar blocaj pentru companii
USA vs Iran
La o zi după termenul stabilit de Trump pentru o decizie, Iranul a anunțat când va prezenta SUA un proiect al unui acord nuclear
Recomandările redacţiei
Sahara
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească...
Donald Trump.
Tarifele lui Trump și decizia Curții Supreme: care sunt efectele și...
USS Gerald R Ford
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul...
Generalul (r) Virgil Bălăceanu.
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, despre „apetitul” românilor...
Ultimele știri
Bucureștiul, plin de nămeți, iar utilajele de topit zăpada zac nefolosite. Explicația autorităților
Încă o lovitură pentru Andrew: Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care să fie eliminat din linia de succesiune
„Ai impresia că și soarele răsare datorită partidului”. Propaganda, arma electorală a Kremlinului pentru alegerile parlamentare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
avalansa
Trei schiori au murit în urma a două avalanşe produse în Austria
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...