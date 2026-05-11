Donald Trump îi invită pe Elon Musk şi pe Tim Cook să îl însoţească în vizita sa în China

Elon Musk și Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump i-a invitat pe magnatul Elon Musk şi pe managerul general al Apple, Tim Cook, să îl însoţească săptămâna aceasta în vizita programată în China, a dezvăluit luni pe baza informaţiilor de la un oficial de la Casa Albă agenţia de presă Bloomberg News, preluată de Reuters.

Din delegaţia Statelor Unite la summitul lui Trump cu omologul său chinez Xi Jinping vor mai face parte, printre alţii, David Solomon de la banca de investiţii Goldman Sachs, Stephen Schwarzman de la grupul de management al investiţiilor Blackstone, Larry Fink din partea multinaţionalei de investiţii BlackRock, Jane Fraser de la grupul bancar şi de servicii financiare Citigroup şi Dina Powell McCormick, fostă consilieră pentru securitate a lui Trump în primul său mandat prezidenţial, acum membră a conducerii Meta Platforms, care deţine Facebook, Instagram şi WhatsApp.

Preşedintele speră ca la Beijing să deblocheze o serie de acorduri comerciale şi de achiziţii între Statele Unite şi China.

Vizita în China va avea loc în perioada 13-15 mai, conform agenţiei de presă oficiale chineze Xinhua. 

