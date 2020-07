Donald Trump îi urează "numai bine" lui Ghislaine Maxwell, acuzată că racola minore din familii sărace pentru Jeffrey Epstein

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, i-a urat "numai bine" lui Ghislaine Maxwell, fosta iubită a miliardarului Jeffrey Epstein, arestată, la începutul lunii iulie în dosarul privind acuzaţiile de abuz sexual şi trafic de minore, scrie The Guardian. Ea este acuzată că ar fi recrutat tinere și le-ar fi obligat să întrețină relații sexuale cu Jeffrey Epstein și cu apropiații săi.

Întrebat, în timpul unei conferințe de presă, ce părere are despre arestarea fostei partenere a lui Jeffrey Epstein, liderul de la Casa Albă a declarat: „Nu știu - chiar nu am urmărit cazul prea mult. Îi doresc numai bine, sincer. Am întâlnit-o de nenumărate ori de-a lungul anilor. Chiar îi doresc numai bine, orice ar fi".

Maxwell, fosta iubită și parteneră a lui Jeffrey Epstein, a fost arestată, la începutul lunii iulie în New Hampshire, în dosarul privind acuzaţiile de abuz sexual şi trafic de minore. Ea este acuzată că ar fi recrutat tinere și le-ar fi obligat să întrețină relații sexuale cu miliardarul și cu apropiații săi, fapt confirmat și de una dintre victimele miliardarului, Virginia Giuffre. De asemenea, Ghislaine Maxwell este acuzată că "a minţit în mod repetat" în cadrul mărturiilor sub jurământ făcute într-un proces civil din 2016.

Arestarea într-o luxoasă proprietate din New Hampshire a fiicei fostului magnat media britanic Robert Maxwell a reprezentat o revenire spectaculoasă în centrul atenţiei a afacerii Epstein.

Ghislaine Maxwell, 58 de ani, dispăruse din viaţa publică după arestarea din iulie 2019 a milionarului newyorkez, acuzat de trafic de minori şi multiple agresiuni sexuale asupra copiilor.

Epstein, printre prietenii căruia se numărau chiar Donald Trump, prinţul Andrew - fiul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii pe care procurorii doresc să-l interogheze - sau fostul preşedinte american Bill Clinton, a fost găsit mort în condiţii suspecte în celula sa newyorkeză la 10 august 2019, moartea sa fiind catalogată drept "sinucidere".

Editor: Cristina Iancu