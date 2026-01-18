Istoria sugerează că prețul petrolului și o distribuție mai largă a bogăției sunt la fel de importante ca investițiile străine, scrie The New York Times într-un material despre provocările resuscitării economiei Venezuelei și aducerea bogăției și a siguranței pe care Donald Trump deja le proclamă în țara sud-americană după intervenția militară prin care liderul Nicolas Maduro a fost îndepărtat de la putere.

Venezuela părea să intre într-o epocă de aur a capitalismului la mijlocul anilor 1990. Țara își deschidea industria energetică naționalizată, atrăgând capital străin și know-how în afaceri. „Nu puteai găsi un apartament în Caracas”, a spus Ali Moshiri, care lucra pentru Chevron la acea vreme și se afla frecvent în țară pentru a monitoriza operațiunile companiei. „Era o goană după aur.”

Dar în 1998, prețul petrolului a scăzut brusc, provocând o gaură în bugetul guvernului. Liderii țării au redus cheltuielile, punând bazele unei reacții politice negative și a alegerii populistului de stânga Hugo Chávez.

Nicolas Maduro, la scurt timp după capturarea sa.

După capturarea îndrăzneață de către SUA a succesorului lui Chávez, dictatorul Nicolás Maduro, la începutul acestei luni, președintele Trump a prezentat o imagine economică optimistă pentru Venezuela. El a promis că zeci de miliarde de dolari din capitalul american vor fi investite în țară, făcând Venezuela „foarte prosperă”, și a spus că intervenția SUA „deja face Venezuela din nou bogată și sigură”.

Însă istoria țării arată că aducerea capitalului străin nu este, în sine, o garanție a succesului sau a stabilității. Economia Venezuelei a funcționat cel mai bine atunci când investițiile au fost însoțite de prețuri ridicate la petrol – un factor asupra căruia Trump are un control redus – și de un guvern receptiv la frustrările populației legate de corupție și inegalitate, probleme care par să se afle mult mai jos pe lista de priorități a lui Trump.

Experții spun că simpla reconstrucție a industriei petroliere, fără schimbări politice și economice profunde, este puțin probabil să transforme Venezuela într-o țară în care bogăția este împărtășită pe scară largă. Majoritatea țărilor care depind de o resursă naturală precum petrolul sunt vulnerabile la perioade de boom și recesiune și este rar ca acestea să intre în clubul economiilor pe deplin dezvoltate. Dar Venezuela are provocări chiar și în conformitate cu aceste standarde.

„Este un regim condus în mare parte de ideologie și de o corupție extremă”, a declarat Jeffrey Davidow, care a fost ambasadorul SUA în această țară la mijlocul anilor 1990. „Nu este vorba de Norvegia, care construiește un fond suveran de investiții pentru distribuție.”

Naționalizarea este adesea întâmpinată cu groază de oamenii de afaceri și economiști, dar când a avut loc naționalizarea industriei petroliere la mijlocul anilor 1970, aceasta a fost însoțită de ceea ce venezuelenii descriu adesea ca o „bonanza” economică. Cu prețul petrolului în creștere în contextul embargoului și al șocurilor de aprovizionare din acea perioadă, economia venezueleană se lăuda în mod regulat cu una dintre cele mai mari rate de creștere din America Latină.

„Moneda era foarte puternică și, ca urmare, importurile erau ieftine”, a spus Néstor Carbonell, director executiv al PepsiCo la acea vreme.

Acest lucru era benefic pentru companiile americane precum Pepsi. Carbonell își amintește că locuia cu familia într-o vilă frumoasă cu trei etaje și o grădină luxuriantă, situată într-o stradă fără ieșire din Caracas. „Majoritatea afacerilor erau foarte prospere”, a adăugat el.

Atât de prosperă, de fapt, încât venezuelenii i-au atribuit meritul președintelui care a naționalizat industria petrolieră, Carlos Andrés Pérez, pentru că a contribuit la transformarea țării lor în „Venezuela saudită”.

Dar toți acești bani din petrol au umflat birocrația statului. Corupția a înflorit, iar sectoarele cheie ale economiei s-au deteriorat. Pe măsură ce guvernul a devenit din ce în ce mai dependent de veniturile din petrol, a devenit mai vulnerabil la fluctuațiile prețului petrolului.

Portretul președintelui venezuelean Carlos Andres Perez, în 1988 Foto: Profimedia

La scurt timp după ce Pérez a părăsit funcția în 1979, prețul petrolului a început să scadă, iar apoi au urmat recesiuni brutale. Amintindu-și de zilele de bonanza, venezuelenii l-au readus pe Pérez la președinție un deceniu mai târziu, în ciuda mirosului de corupție care îl urmărea de mult timp.

De data aceasta, Pérez a renunțat la populism și a angajat un cabinet format din tehnocrați. Aceștia au redus subvențiile pentru prețuri și au vândut întreprinderile de stat, așa cum recomandaseră economiștii de mult timp. De asemenea, au deschis industria petrolieră investițiilor străine – cam același remediu pe care îl prescrie astăzi Trump. Mediul de afaceri s-a îmbunătățit, atrăgând oameni precum Moshiri de la Chevron.

„America Latină este percepută ca fiind în plină expansiune”, a spus Bill Mullenix, care a supravegheat operațiunile Pepsi în Venezuela între 1996 și 2000, referindu-se la perspectivele de la acea vreme. „Oamenii vorbesc despre cum vom avea o echipă de baseball din Liga Majoră în Caracas.”

Încurajate de ceea ce percepeau ca fiind o îmbunătățire a gestionării economice de către guvern, multe întreprinderi din afara industriei petroliere au început, de asemenea, să investească. Pepsi a cheltuit peste 100 de milioane de dolari pentru construirea unei noi fabrici și a unei rețele de distribuție, a spus Mullenix.

Tot mai mulți străini înstăriți au sosit, frecventând restaurante și hoteluri luxoase, precum Tamanaco InterContinental. „Era ca Fontainebleau în Miami Beach”, a spus Luis Montoya, membru de lungă durată al consiliului de administrație al Pepsi în Venezuela. „Tamanaco era, în anii 1990, locul unde trebuia să stai.”

Însă îmbunătățirea climatului de afaceri a mascat o frustrare mocnită care izbucnea periodic. Au urmat revolte când guvernul a eliminat subvențiile pentru benzină și au existat chiar încercări din partea lui Chávez și a susținătorilor săi de a răsturna guvernul cu forța.

Guvernul părea să fie mai preocupat de curtarea investitorilor străini decât de calmarea tulburărilor interne. „Costul vieții era foarte ridicat și nu exista nicio plasă de siguranță socială, niciun program social”, a declarat José Guerra, economist care lucra la banca centrală a țării la acea vreme. „Era un haos.”

Când prețul petrolului s-a prăbușit în 1998 și guvernul a redus cheltuielile, a fost ca o scânteie care a aprins sistemul politic al țării. Venezuelenii aveau tendința să creadă că țara lor era bogată și că, dacă ei nu beneficiau de acest lucru, era pentru că elita politică îi fura, a spus David Smilde, expert în Venezuela la Universitatea Tulane, care a locuit în țară în anii 1990. Chávez a făcut campanie pentru a recupera bogăția petrolieră a Venezuelei pentru poporul venezuelean și a câștigat cu ușurință alegerile prezidențiale din 1998.

Cel puțin la început, populismul de stânga al lui Chávez părea să funcționeze pentru economie. Deși președinția sa a fost marcată de corupție și ineficiență, guvernul a distribuit veniturile din petrol ale țării într-o măsură mult mai mare decât înainte. Esențial era faptul că prețul petrolului creștea și că existau mult mai multe bogății de distribuit.

„Începi să simți un pic de impuls”, a spus Mullenix, fostul director executiv al Pepsi.

„Din perspectiva noastră, există bani pe stradă.”

Un bărbat trece pe lângă o pictură murală care îl înfățișează pe fostul președinte venezuelean Hugo Chavez, în Caracas, pe 11 noiembrie 2025. Foto: Profimedia

Colegul său, Montoya, și-a amintit că volumul vânzărilor Pepsi sub Chávez, la mijlocul anilor 2000, era aproape cel mai mare din Venezuela și mult mai mare decât în orice altă perioadă de atunci. Un hotel Four Seasons strălucitor s-a deschis la Caracas la începutul anilor 2000 și părea să semnaleze un alt boom.

Apoi, blestemul petrolului l-a lovit și pe Chávez. La sfârșitul deceniului, miracolul său economic a fost distrus de scăderea prețurilor petrolului și de politicile disfuncționale. El înlocuise tehnocrații din compania petrolieră de stat cu loialiști și se bazase pe disprețul său față de democrația liberală. Își consolidase puterea prin rescrierea Constituției țării și adoptarea unilaterală a legilor, precum și prin naționalizarea activelor petroliere străine.

Dar chiar și criticii au recunoscut că Chávez a avut o idee corectă în cel puțin un aspect: impulsul de a distribui mai larg bogăția petrolieră a Venezuelei.

„Cred că în această chestiune Chávez a avut dreptate”, a spus Guerra, care mai târziu a reprezentat un partid de opoziție în Adunarea Națională. „Oamenii nu au văzut că boomul petrolier a beneficiat clasa muncitoare și oamenii săraci.”

În timp ce Donald Trump promite să ajute la revigorarea economiei venezuelene, țara a trecut prin mai bine de un deceniu de corupție la scară largă și dificultăți extraordinare pentru marea majoritate a populației sale.

Prețul petrolului nu ajută. Acesta se situează în jurul valorii de 60 de dolari pe baril, mult sub nivelul la care se afla în cea mai mare parte a mandatului lui Chávez, iar Trump a indicat că dorește să scadă și mai mult prețul.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că Statele Unite vor controla veniturile viitoare din petrol pentru a se asigura că acestea vor beneficia poporului venezuelean, iar unii experți spun că există motive să se creadă că acestea vor intra în bugetul național și vor finanța școlile și spitalele pe care guvernul Chávez le-a construit, dar le-a lăsat să se deterioreze.

Alții sunt mai sceptici. Ei spun că extragerea unei cantități mai mari de petrol sub actualul guvern ar fi în primul rând în beneficiul elitei, susținând corupția și contribuind puțin la îmbunătățirea situației săracilor și a clasei muncitoare.

Acțiunea întreprinsă de Trump trebuie salutată, a spus Carbonell, care a devenit ulterior vicepreședinte al PepsiCo pentru afaceri guvernamentale globale și autor și comentator pe tema politicii latino-americane, dar „nu este soluția definitivă”.

Aceasta ar necesita cultivarea unui guvern cu adevărat democratic, care să încerce să răspundă nevoilor cetățenilor săi. Dacă actuala conducere rămâne la putere, a adăugat, „dezvoltarea economiei va beneficia mai mult pe cei care sunt la putere decât pe cei care fac parte din populație”.

