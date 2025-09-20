Live TV

Donald Trump lansează „viza de aur” pentru un milion de dolari: „Va fi un succes imens”

Data actualizării: Data publicării:
Trump Remarks in the Oval Office
Programul de „vize de aur” anunțat de Donald Trump va fi supravegheat de Secretarul Comerțului. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Taxă pentru vizele H-1B

Donald Trump a semnat un decret prin care introduce o „viză de aur”, ce poate fi obținută de străinii dispuși să plătească un milion de dolari. Liderul de la Casa Albă promite o procedură accelerată de ședere în SUA și susține că noul sistem „va fi un succes imens”.

„Va fi un succes imens”, a prezis preşedintele american despre acest nou sistem, care va permite cetăţenilor străini cu „calităţi excepţionale” să obţină o „viză de aur”.

„În schimbul plăţii unei sume de un milion de dolari către Trezoreria americană sau, în cazul în care sunt sponsorizaţi de o companie, a două milioane de dolari”, candidaţii la această „carte de aur” „vor beneficia de o procedură accelerată de obţinere a vizei”, a precizat un consilier al lui Donald Trump.

Taxă pentru vizele H-1B

Donald Trump a anunţat, vineri, şi o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă foarte utilizate în sectorul tehnologic, pe care le are în vizor de ani de zile.

În prezent, vizele H-1B permit lucrătorilor străini cu calificări specifice (oameni de ştiinţă, ingineri şi programatori IT, printre alţii) să vină să lucreze în Statele Unite. Aceste permise de muncă sunt pe durată determinată, cu o perioadă iniţială de trei ani, care poate fi prelungită la şase ani, pentru străinii sponsorizaţi de un angajator.

Donald Trump şi-a manifestat încă din primul mandat dorinţa de a le limita pentru a acorda prioritate lucrătorilor americani. „Ideea generală este că aceste mari companii din sectorul tehnologic sau din alte sectoare nu vor mai forma lucrători străini”, a explicat secretarul comerţului Howard Lutnick, alături de preşedintele american în Biroul Oval, asigurând că „toate marile companii sunt de acord”.

Dacă apelează la lucrători străini, „trebuie să plătească 100.000 de dolari guvernului şi, apoi, să-şi plătească angajaţii, ceea ce nu este rentabil”, a continuat el. „Dacă doriţi să formaţi pe cineva, formaţi un tânăr absolvent al uneia dintre marile universităţi din ţara noastră, formaţi americani şi nu mai aduceţi oameni care să ne ia locurile de muncă.”

Numărul cererilor de vize H-1B a crescut semnificativ în ultimii ani, cu un vârf al acceptărilor în 2022, sub preşedinţia democratului Joe Biden. În schimb, vârful refuzurilor a fost înregistrat în 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

Statele Unite au aprobat aproximativ 400.000 de vize H-1B în 2024, dintre care două treimi erau reînnoiri. Trei sferturi dintre solicitanţii aprobaţi pentru viza H-1B sunt cetăţeni indieni.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
teodora pana fb
1
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
zele donetk
2
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
4
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
mana introduce card in atm, close up
5
Tânăr păcălit de prietenii cu care a mers în vacanță la mare: i-au furat cardul și au...
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Digi Sport
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ro-alert drone
Alertele cu dronă sau teroarea trăită la granița cu Ucraina. Cum...
Avioane MiG-31
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în...
bani, fonduri UE, euro
Ce opțiuni au guvernele europene pentru a-i convinge pe cei bogați să...
polonia
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate după atacuri ruseşti...
Ultimele știri
O persoană a murit şi trei au fost rănite pe munte, în ultimele 24 de ore. Avertismentul Salvamont
Trump publică un nou clip cu un atac împotriva unei nave care transporta droguri „cu scopul de a otrăvi populaţia americană”
Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor. „Sunt foarte rezistente”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump, imigratie, deportari
Cum a răsturnat Trump sistemul juridic pentru a-și atinge obiectivele de deportare și a face din tribunale capcane pentru imigranți
donald trump ini biroul oval
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei: Ar putea genera mari probleme
profimedia-1038677207
Donald Trump îl va primi pe Recep Tayyip Erdogan la Casa Albă pe 25 septembrie. Acorduri militare și comerciale, pe agenda discuțiilor
donald trump
Procesul intentat de Trump împotriva The New York Times a fost respins de un judecător. Plângerea e „necorespunzătoare și enervantă”
Donald trump și Xi Jinping
Donald Trump şi Xi Jinping au vorbit la telefon, inclusiv despre vânzarea TikTok SUA. Cei doi se vor întâlni luna viitoare
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Fanatik.ro
După ce s-a mutat definitiv din Serbia într-o țară pe care românii o adoră, Novak Djokovic a făcut un anunț...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ce mănâncă Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Alimentele pe care le consumă cei doi tenismeni se găsesc și în...
Adevărul
Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o mașină Tesla, după ce s-au izbit de un copac. Portierele...
Playtech
Cât costă un metru cub de lemne, în toamna lui 2025? Preţurile au crescut considerabil
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
A închis telefonul! Gigi Becali a stat doar un minut în direct, după Botoșani - FCSB 3-1
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Scorsese va regiza „What Happens at Night”, o adaptare a romanului de groază cu același nume. Cine sunt...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”