Donald Trump laudă anularea unei ceremonii în onoarea actorului Tom Hanks: „O decizie importantă”

Data publicării:
Actorul Tom Hanks și președintele american Donald Trump. Colaj/ surse foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a salutat anularea, luni, la prestigioasa academie militară West Point, a unei ceremonii de premiere în onoarea actorului Tom Hanks, o voce critică la adresa liderului de la Casa Albă.

De două ori câştigător al premiului Oscar pentru rolurile sale din "Philadelphia" şi "Forrest Gump" la mijlocul anilor 1990, deţinător al rolului principal din "Salvaţi soldatul Ryan" şi creatorul serialului "Band of Brothers "despre al Doilea Război Mondial, actorul în vârstă de 69 de ani urma să fie onorat de Asociaţia Absolvenţilor academiei militare la sfârşitul lunii.

Însă ceremonia, programată iniţial pentru 25 septembrie, a fost anulată, relatează Washington Post, citând un e-mail de la preşedintele Asociaţiei Absolvenţilor. Mesajul în cauză nu specifică dacă Tom Hanks va primi totuşi prestigiosul premiu fără ceremonie.

"Formidabilul nostru West Point (din ce în ce mai formidabil!) a anulat cu înţelepciune ceremonia de premiere pentru actorul Tom Hanks. O decizie importantă!", a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social, atribuind această decizie direct şcolii militare, nu Asociaţiei Absolvenţilor acesteia.

"Nu avem nevoie ca premianţii WOKE şi distructivi să primească preţioasele noastre premii americane", a continuat el, în ceea ce pare a fi o aluzie la simpatiile democrate ale lui Tom Hanks.

Acest premiu de la Asociaţia Absolvenţilor West Point (WPAOG), care nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea AFP, este acordat "unui cetăţean american remarcabil ale cărui servicii şi realizări în interesul naţional exemplifică devotamentul personal faţă de idealurile exprimate în deviza West Point: 'Datorie, Onoare, Patrie'".

"O mare parte din cariera de cinci decenii a lui Tom Hanks reflectă sprijinul său pentru veterani, armată şi programul spaţial american", a precizat asociaţia când a fost anunţat laureatul ei din 2025.

