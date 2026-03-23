Donald Trump, omagiu la moartea lui Chuck Norris. „Nu-ţi venea să te pui cu el”

Actor cu o popularitate uriașă, Chuck Norris a reprezentat aripa dreaptă a show-business-ului american. Actorul şi campionul de karate, care a decedat vineri la vârsta de 86 de ani, nu ascundea deloc simpatiile sale pentru Partidul Republican şi opiniile sale conservatoare.

„A fost un tip grozav, un adevărat dur. Nu-ţi venea să te pui cu el. Era, de asemenea, un mare sprijin. Este cu adevărat trist”, a comentat Donald Trump de pe peluza Casei Albe, vineri, aflând vestea decesului său de la jurnalişti.

Conservator şi creştin fervent, Chuck Norris nu a avut prea multe ocazii să-l întâlnească pe Donald Trump, dar a făcut apel la votul pentru acesta încă din 2016. În trecut, el a susţinut alte personalităţi de dreapta, precum Mike Huckabee, candidat la nominalizarea republicană pentru alegerile prezidenţiale din 2008 şi 2016 şi actualul ambasador al Statelor Unite în Israel. Norris a colaborat, de asemenea, cu National Rifle Association (NRA) şi a publicat articole de opinie pe WorldNetDaily, un site de ştiri de extremă dreapta.

