Donald Trump recunoaște că are puține calități

Donald Trump le-a spus jurnaliştilor că faptul că nu bea este una dintre puţinele sale calităţi. În acelaşi timp, preşedintele SUA a reuşit să evite răspunsul la întrebările despre comportamentul din tinereţe al candidatului său pentru Curtea Supremă. Acesta din urmă este acuzat de agresiuni sexuale la petreceri la care se consuma mult alcool.

„Uitaţi ce e, eu nu beau. Pot să spun sincer că nu am băut, în viaţa mea, o bere. E una dintre puţinele mele calităţi. Nu beau. Când vrea cineva să ştie ceva bun despre mine spun: N-am băut, în viaţa mea, un pahar de alcool. Nu am băut niciodată alcool. Dintr-un motiv sau altul. Vă imaginaţi cum ar fi fost s-o fi făcut, ce dezastru aş fi fost? Aş fi fost cel mai rău din lume. Dar n-am băut niciodată”, declară Donald Trump.

