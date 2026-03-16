Donald Trump, reproșuri pentru aliații SUA privind coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: „De 40 de ani noi vă protejăm”

Preşedintele american Donald Trump a criticat luni ceea ce a numit „lipsa de entuziasm” cu care unii dintre aliaţii SUA au primit cererea sa de a se implica cu nave de luptă într-o misiune militară menită să împiedice Iranul să blocheze traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

„Unii sunt foarte entuziasmaţi, alţii nu, iar unele sunt ţări pe care le-am ajutat timp de mulţi, mulţi ani la rând. Le-am protejat de surse externe teribile, iar ele nu prea sunt entuziaste. Şi nivelul de entuziasm contează pentru mine”, a spus Trump la o discuţie cu presa la Casa Albă.

„De 40 de ani noi vă protejăm, iar voi nu doriţi să vă implicaţi în ceva foarte minor”, a continuat el. „Încurajăm puternic celelalte ţări să se implice împreună cu noi, şi să se implice rapid şi cu mult entuziasm”, a insistat Trump.

Liderul de la Casa Albă a susţinut că unele ţări s-au angajat să ajute SUA într-o acţiune de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, dar a refuzat să precizeze care ar fi acestea, motivând că probabil aceste ţări „nu doresc să devină o ţintă”.

Totuşi, Trump a afirmat apoi că secretarul său de stat Marco Rubio va anunţa lista ţărilor dispuse să se alăture unei astfel de coaliţii. El a mai susţinut că, într-o discuţie cu preşedintele francez Emmanuel Macron, acesta i-a spus că Franţa este dispusă să ajute la deblocarea strâmtorii.

Trump le-a cerut anterior aliaţilor din NATO, dar şi altor aliaţi ai SUA, precum Japonia sau Coreea de Sud, însă şi Chinei, să ajute Statele Unite să asigure securitatea traficului maritim în faţa represaliilor iraniene în Strâmtoarea Ormuz, o arteră navigabilă esenţială pentru comerţul mondial cu petrol şi gaze.

Mai mult, Trump a ameninţat cu „consecinţe foarte grave pentru viitorul NATO” dacă ţările Alianţei refuză să trimită nave militare în zona Strâmtorii Ormuz, cerere faţă de care statele membre ce s-au exprimat în această chestiune au manifestat deja rezerve. Regatul Unit şi Germania au exclus luni orice misiune NATO pentru restabilirea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Japonia a transmis că nu ia în considerare o astfel de implicare.

Refuzul din partea Germaniei a fost unul ferm. „Cum se aşteaptă Donald Trump ca o mână sau două mâini de fregate europene să facă în Strâmtoarea Ormuz ceea ce puternicele forţe navale americane nu pot face?”, a remarcat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. „Acesta nu este războiul nostru, nu noi l-am început”, a completat ministrul german.

Iranul a negat că ar fi închis Strâmtoarea Ormuz în urma războiului pornit împotriva sa de SUA şi Israel, iar ministrul iranian de Externe, Abbas Araghci, a asigurat că Teheranul nici nu intenţionează să o închidă, deşi nu a exclus această posibilitate dacă SUA şi Israelul continuă războiul.

„Nu am închis-o. Navele şi petrolierele sunt cele care nu încearcă să o traverseze, întrucât se tem că vor fi lovite de o tabără sau alta”, a spus șeful diplomației iraniene într-un interviu acordat postului american NBC News.

Totuşi, Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a ameninţat că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul şi cu ţările susţinătoare ale acestora. Cel puţin 16 nave au fost ţinta unor atacuri în zona Golfului de când a început războiul, pe 28 februarie.

