Donald Trump s-a răzgândit din nou: Summit-ul cu Coreea de Nord ar putea avea loc chiar pe 12 iunie

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri pentru presă că Statele Unite ”stau de vorbă cu” Coreea de Nord, la o zi după ce a anulat summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ”toată lumea joacă jocuri”, scrie news.ro, care citează The Associated Press.

”Vom vedea în curând unde va conduce asta, eu sper către o pace şi o prosperitate durabilă”, a adăugat el.

”Vom vedea ce se va întâmpla, ar putea să fie chiar pe 12”, a răspuns Trump, întrebat despre summit, referindu-se la data de 12 iunie, stabilită iniţial.

President Trump on whether a meeting with North Korea is still possible: “We’re going to see what happens. We’re talking to them now… They very much want to do it. We’d like to do it. We’re gonna see what happens.” https://t.co/GGxksIYKok pic.twitter.com/7QGr4MjFkq