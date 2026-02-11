Donald Trump și emirul Qatarului, discuție telefonică despre continuarea eforturilor diplomatice cu Iranul

Președintele american Donald Trump și emirul Qatarului, şeicul Tamim bin Hamad al-Thani, au vorbit miercuri despre eforturile în vederea dezescaladării şi stabilităţii regionale, în contextul în care Washingtonul şi Teheranul caută soluţii diplomatice la programul nuclear al Iranului, relatează Reuters.

Convorbirea telefonică a avut loc înaintea unei întrevederi în care se aşteaptă ca premierul israelian Benjamin Netanyahu să îl preseze pe liderul american să extindă discuţiile dintre SUA şi Iran dincolo de programul nuclear, pentru a include restricţii privind arsenalul de rachete al Teheranului şi alte ameninţări de securitate.

Qatarul s-a angajat în eforturi diplomatice cu aliaţii regionali pentru a reduce tensiunile dintre Washington şi Teheran, vizând evitarea ameninţării unei confruntări militare între cei doi adversari de lungă durată.

Ali Larijani, secretarul general al Consiliului de securitate naţională al Iranului, a sosit în Qatar miercuri, unde este aşteptat să aibă o întrevedere cu emirul, în contextul în care Washingtonul şi Teheranul se pregătesc de reluarea negocierilor.

Cele două părţi au purtat în Oman săptămâna trecută negocieri indirecte, despre care un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a afirmat că au permis Teheranului să evalueze seriozitatea Washingtonului şi au arătat suficient consens pentru ca diplomaţia să continue.

Emirul și Trump au discutat despre „sprijinirea eforturilor diplomatice menite să rezolve criza prin dialog și mijloace pașnice”.

Doha a mediat, de asemenea, între Israel şi Hamas în războiul din Gaza, alături de SUA şi Egipt.

