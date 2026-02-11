Live TV

Donald Trump și emirul Qatarului, discuție telefonică despre continuarea eforturilor diplomatice cu Iranul

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump telefon
Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump și emirul Qatarului, şeicul Tamim bin Hamad al-Thani, au vorbit miercuri despre eforturile în vederea dezescaladării şi stabilităţii regionale, în contextul în care Washingtonul şi Teheranul caută soluţii diplomatice la programul nuclear al Iranului, relatează Reuters.

Convorbirea telefonică a avut loc înaintea unei întrevederi în care se aşteaptă ca premierul israelian Benjamin Netanyahu să îl preseze pe liderul american să extindă discuţiile dintre SUA şi Iran dincolo de programul nuclear, pentru a include restricţii privind arsenalul de rachete al Teheranului şi alte ameninţări de securitate.

Qatarul s-a angajat în eforturi diplomatice cu aliaţii regionali pentru a reduce tensiunile dintre Washington şi Teheran, vizând evitarea ameninţării unei confruntări militare între cei doi adversari de lungă durată.

Ali Larijani, secretarul general al Consiliului de securitate naţională al Iranului, a sosit în Qatar miercuri, unde este aşteptat să aibă o întrevedere cu emirul, în contextul în care Washingtonul şi Teheranul se pregătesc de reluarea negocierilor.

Cele două părţi au purtat în Oman săptămâna trecută negocieri indirecte, despre care un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a afirmat că au permis Teheranului să evalueze seriozitatea Washingtonului şi au arătat suficient consens pentru ca diplomaţia să continue.

Emirul și Trump au discutat despre „sprijinirea eforturilor diplomatice menite să rezolve criza prin dialog și mijloace pașnice”.

Doha a mediat, de asemenea, între Israel şi Hamas în războiul din Gaza, alături de SUA şi Egipt.

Citește și:

Imaginile din satelit arată cum se pregătesc americanii de la baza al-Udeid pentru o posibilă confruntare cu Iranul

Israelul a avertizat SUA că ar putea ataca independent Iranul: „Reprezintă o amenințare existențială”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
3
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
4
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag SUA Iran
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Iran: „Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să luăm măsuri foarte dure”
Port din Groenlanda.
NATO își consolidează prezența în Arctica. Alianța lansează o nouă misiune, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda
donald trump
Gafă marca Trump. Liderul de la Casa Albă nu știe că Elveția nu are premier. Motivul invocat pentru creșterea taxelor
donald tusk sustine o alocutiune
Polonia îl refuză pe Donald Trump: anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace. Argumentul adus de către Donald Tusk
Jeffrey Epstein și Donald Trump.
Document FBI: Trump ar fi recunoscut în 2006 că știa de comportamentul „dezgustător” al lui Epstein
Recomandările redacţiei
medici in spital
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să...
lavrov
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea...
shutterstock_1688252332-1536x864
Ministerul Agriculturii lucrează la o nouă schemă de plafonare a...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban consideră planul pentru aderarea Ucrainei la UE „o...
Ultimele știri
Când poate fi declarată o firmă inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare pentru contribuabili
Un jurnalist care lucra pentru Russia Today a fost dat jos în ultimul moment din avionul care urma să îl transporte pe Netanyahu în SUA
Lideri UE: Prețurile mari la energie afectează industria europeană. Mediul de afaceri: Rezolvaţi problema dacă vreti competitivitate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului...
Fanatik.ro
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fosta iubită a sportivului olimpic care și-a mărturisit infidelitatea la Jocurile Olimpice, prima reacție: „E...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Un sportiv ucrainean, în conflict cu CIO după ce a purtat o cască cu imaginile celor uciși în război: "Este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online