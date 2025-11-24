Donald Trump și Xi Jinping, discuție telefonică despre războiul din Ucraina. Apelul liderului chinez la părțile implicate în conflict

Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu președintele Chinei, Xi Jinping, în cadrul căreia au discutat despre încheierea războiului din Ucraina, a transmis Casa Albă, relatează Sky News.

Xi a îndemnat „toate părțile” implicate în conflict să „reducă diferențele”, potrivit agenției de știri chineze Xinhua. El a reiterat că Beijingul susține toate eforturile care conduc la pace.

China a rămas un aliat constant al Rusiei pe tot parcursul invaziei în Ucraina și este principalul cumpărător de petrol rusesc, alături de India.

În cadrul discuției telefonice, Xi Jinping i-a spus președintelui american că „revenirea Taiwanului în China” este o parte esențială a ordinii internaționale postbelice.

„China și Statele Unite au luptat cândva cot la cot împotriva fascismului și militarismului și ar trebui să colaboreze acum pentru a proteja rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Xi Jinping, potrivit Xinhua, relatează Reuters.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că Trump și Xi au vorbit la telefon, dar nu a dat detalii.

China consideră Taiwanul ca parte a teritoriului său și nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra acesteia, deși guvernul insulei respinge pretențiile Beijingului și afirmă că numai poporul taiwanez poate decide viitorul său.

China se află în cea mai gravă criză diplomatică din ultimii ani cu Japonia, după ce premierul japonez Sanae Takaichi a declarat luna aceasta că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului, guvernat democratic, ar putea declanșa o reacție militară din partea Tokyo.

Cei doi lideri s-au întâlnit în Coreea de Sud pe 30 octombrie, după luni de tensiuni comerciale provocate de politicile tarifare ale președintelui SUA.

Editor : A.M.G.