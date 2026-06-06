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Donald Trump spune că Iranul mai are doar 21-22% din arsenalul de rachete

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rachete cu drapelul iranului
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Iranului „i-au mai rămas doar 21-22%”' dintre rachetele sale, într-un interviu acordat postului de televiziune NBC, după peste trei luni de război în Orientul Mijlociu, transmit AFP şi Reuters.

„Ei au câteva rachete şi câteva drone. Aş spune, ca proporţie, poate 21%, 22% din rachetele lor. Sunt multe rachete, dar nu este ceea ce era atunci când am lansat primul nostru atac”', a declarat Trump într-un prim extras difuzat de NBC. Interviul integral urmează să fie transmis duminică, notează Agerpres.

Liderul american afirmase la începutul lunii mai că Teheranul mai are doar „18-19%” din stocul său de rachete.

„Majoritatea uzinelor de drone au fost distruse, majoritatea rampelor de lansare au fost distruse şi majoritatea locurilor de fabricare a rachetelor au fost distruse”', a adăugat vineri Donald Trump.

Iranul a anunţat vineri că a lansat „rachete de avertisment” contra a două nave americane în Marea Oman.

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Editor : B.E.

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