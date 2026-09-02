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Donald Trump sugerează redenumirea Strâmtorii Ormuz: „La fel ca America însăși, ar fi mai «fierbinte» ca niciodată”

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Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images
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În contextul în care ostilitățile din Orientul Mijlociu s-au intensificat, președintele american Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma sa în care a sugerat redenumirea Strâmtorii Ormuz. Liderul SUA a avansat și o nouă denumire: „Strâmtoarea Trump”.

„Acum că se află sub controlul SUA, ar trebui să schimbăm denumirea Strâmtorii Ormuz în STRÂMTOAREA TRUMP??? La fel ca America însăși, ar fi mai «fierbinte» ca niciodată! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris cel de-al 47-lea președinte american pe Truth Social.

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Mesajul vine în contextul în care, în weekend, SUA au lovit lansatoare de rachete de pe insula Larak din Iran, după o lună de relativă acalmie, ceea ce a determinat Iranul să lanseze rachete către Iordania și Emiratele Arabe Unite. Marți, SUA au lovit alte ținte iraniene din zona Strâmtorii Ormuz.

Liderul de la Casa Albă a amenințat marți că va intensifica conflictul dacă Iranul va riposta la ultimele atacuri ale SUA.

„Dacă națiunea eșuată a Iranului va riposta la acest atac pe deplin justificat, va fi lovită din nou, la un nivel mult mai dur și mai intens, dar acesta nu va fi cel mai mare atac dintre toate; acela încă nu a avut loc”, a scris el pe platforma sa.

Totodată, cel de-al 47-lea președinte american a exclus folosirea unei arme nucleare împotriva Iranului, calificând drept „stupidă” întrebarea unui jurnalist pe această temă.

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Editor : A.M.G.

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