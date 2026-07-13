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Donald Trump susține că SUA ar trebui să controleze Strâmtoarea Ormuz și amenință Iranul: „O să-i lovim foarte tare”

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Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional.
Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional. Foto: Profimedia
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Președintele Donald Trump a declarat luni că Statele Unite vor prelua probabil controlul asupra Strâmtorii Ormuz și ar trebui să fie răsplătite pentru controlul acestei căi navigabile vitale, relatează Reuters.

„Vom păstra controlul asupra strâmtorii și probabil o vom administra. Vom deveni gardienii strâmtorii. Poate că o vom numi îngerul păzitor al strâmtorii. Și ar trebui să fim remunerați pentru asta”, a declarat el într-un interviu telefonic acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News.

Controlul asupra Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru aprovizionarea mondială cu petrol, a devenit unul dintre principalele teatre de luptă ale conflictului. Blocada efectivă a strâmtorii de către Iran a determinat creșterea prețurilor la energie și a amplificat îngrijorările legate de inflație la nivel mondial.

„O să o păzim. O să fim plătiți pentru asta – o sumă mare de bani”, a spus Trump. „Vom fi răsplătiți, pentru că celelalte țări sunt foarte bogate. Sunt de partea noastră și nu se poate aștepta ca noi să facem asta pe gratis”, a spus el.

După ce a anunțat sâmbătă închiderea căii navigabile în urma a ceea ce a descris drept un tranzit neautorizat, Teheranul a declarat duminică că trecerea rămâne suspendată și că permisele vor fi eliberate odată ce se vor restabili „stabilitatea și calmul”.

„Aveam o înțelegere. Era o înțelegere încheiată, dar apoi au încălcat-o. Întotdeauna o încalcă. Am avut 10 înțelegeri cu oamenii ăștia, așa că o să-i lovim foarte tare”, a spus liderul de la Casa Albă.

Garda Revoluționară Iraniană a declarat luni, într-un comunicat, că singura modalitate de a restabili traficul maritim normal prin strâmtoare este încetarea intervențiilor militare ale SUA în această zonă maritimă și a avertizat că „interferențele continue ar putea duce la incidente de amploare mai mare în sectorul mondial al petrolului și gazelor”.

Forțele americane și iraniene au schimbat atacuri intense cu rachete și drone pe parcursul weekendului și luni, Teheranul afirmând că a lovit instalații militare americane din întreaga regiune a Golfului și a menținut Strâmtoarea Ormuz închisă, ceea ce a determinat creșterea prețurilor la petrol.

Ultimele evenimente marchează o escaladare bruscă atât a ritmului, cât și a amplorii geografice a atacurilor din ultima săptămână, punând sub semnul întrebării acordul provizoriu semnat luna trecută între SUA și Iran pentru redeschiderea strâmtorii și încetarea ostilităților, pe durata celor 60 de zile suplimentare de negocieri între cele două părți.

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Editor : A.M.G.

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