Donald Trump, ultimatum pentru Nicolas Maduro: „Poți să te salvezi pe tine și pe cei apropiați ție, dar trebuie să părăsești țara"

Data publicării:
Donald Trump și Nicolas Maduro
Donald Trump și Nicolas Maduro. Colaj foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump i-ar fi cerut lui Nicolas Maduro să renunțe imediat la putere în timpul recentei lor convorbiri telefonice, dar liderul autoritar al Venezuelei a refuzat, cerând o „amnistie globală” pentru el și aliații săi, relatează The Guardian.

Duminică, liderul de la Casa Albă a confirmat că apelul a avut loc, declarând reporterilor: „Nu aș spune că a decurs bine sau rău, a fost doar un apel telefonic”.

Nici guvernul SUA, nici cel venezuelean nu au oferit detalii suplimentare despre subiectele discutate în cadrul acestei discuții, despre care se crede că a avut loc pe 21 noiembrie.

Totuși, surse au declarat pentru Miami Herald că președintele SUA i-a transmis un „mesaj direct” omologului său sud-american, care se află în centrul unei campanii de presiune de patru luni, în cadrul căreia Trump a ordonat o desfășurare masivă de forțe navale în largul coastei de nord a Venezuelei.

„Poți să te salvezi pe tine și pe cei apropiați ție, dar trebuie să părăsești țara acum”, ar fi spus Trump, oferindu-i lui Maduro, soției și fiului său un drum sigur „numai dacă va fi de acord să demisioneze imediat”.

Cu toate acestea, președintele Venezuelei ar fi refuzat să demisioneze imediat și ar fi formulat o serie de solicitări, printre care imunitatea internațională în fața justiției și permisiunea de a ceda controlul politic, dar de a păstra controlul asupra forțelor armate.

Publicația a afirmat că nu au mai existat discuții directe între Trump și Maduro, deși liderul Venezuelei ar fi solicitat o a doua convorbire telefonică weekendul trecut, după ce președintele SUA a declarat spațiul aerian al Venezuelei „închis în totalitate”. 

„Guvernul Maduro... nu a primit niciun răspuns”, a notat Miami Herald, precizând că prima discuție a fost mediată de Brazilia, Qatar și Turcia.

În ciuda informațiilor scurse în presă potrivit cărora Trump i-ar fi dat un ultimatum lui Maduro, mulți observatori sunt sceptici că președintele SUA intenționează să susțină aceste amenințări cu o acțiune militară la scară largă.

„Maduro și majoritatea colaboratorilor săi consideră amenințările militare ale SUA ca fiind o cacealma”, a declarat luna trecută pentru Wall Street Journal o sursă care are contacte regulate cu înalți oficiali venezueleni

De la alegerea sa în 2013, liderul venezuelean a supraviețuit unei serii de crize, printre care campania de „presiune maximă” din primul mandat al lui Trump, mai multe runde de proteste în masă, o criză economică istorică, o tentativă de asasinat în 2018 și o aparentă înfrângere în alegerile prezidențiale de anul trecut, pe care Maduro se crede că le-a pierdut în fața fostului diplomat Edmundo González.

În încercarea de a găsi o soluție pașnică, președintele Columbiei, Gustavo Petro, a propus orașul columbian Cartagena ca posibil loc de desfășurare a negocierilor între regimul Maduro și opoziția venezueleană.

Într-o scrisoare adresată Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, publicată duminică de mass-media de stat venezueleană, Maduro a acuzat SUA că încearcă să „se apropie de vastele rezerve de petrol ale Venezuelei – cele mai mari de pe planetă – prin utilizarea letală a forței militare”.

Petrol în schimbul păcii. Liderul venezuelean Nicolas Maduro ar putea folosi „aurul negru” ca monedă de schimb în negocierile cu Trump

Va invada Trump Venezuela? Vocile din urechea liderului SUA care susțin o intervenție în țara sud-americană și consecințele posibile

Editor : A.M.G.

