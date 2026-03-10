În urma unei convorbiri telefonice cu Vladimir Putin, Donald Trump a declarat că SUA vor renunța la sancțiunile legate de petrol impuse pentru „anumite țări”, pentru a atenua deficitul provocat de războiul americano-israelian împotriva Iranului, potrivit The Guardian.

Trump le-a declarat reporterilor, în Florida, luni: „Așadar, avem sancțiuni impuse unor țări. Vom renunța la aceste sancțiuni până când strâmtoarea [Ormuz] se va deschide.”

El a refuzat să ofere mai multe detalii. Această mișcare ar putea însemna o relaxare suplimentară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, a relatat Reuters, citând mai multe surse, ceea ce, la rândul său, ar putea complica eforturile de a pedepsi Moscova pentru războiul său din Ucraina.

Alte opțiuni pentru calmarea pieței includ o posibilă eliberare de petrol din rezervele strategice sau restricționarea exporturilor americane, au declarat surse.

Săptămâna trecută, SUA a emis o derogare temporară care permite Indiei să achiziționeze anumite încărcături de petrol rusesc pentru a o ajuta să facă față pierderii aprovizionării din Orientul Mijlociu.

Cu strâmtoarea Oormuz blocată pentru aproape toate petrolierele, prețul contractelor de țiței de referință a depășit 100 de dolari pe baril luni - cele mai ridicate niveluri de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022 - înainte de a se retrage.

Un plan al Casei Albe anunțat anterior de a oferi escorte navale și asigurări de protecție pentru petrolierele care traversează strâmtoarea nu a reușit până acum să stimuleze semnificativ traficul maritim pe această cale navigabilă vitală.

Președintele SUA a declarat că conversația cu omologul său rus a fost optimistă, adăugând: „Vorbeam despre Ucraina, care este pur și simplu o luptă fără sfârșit. Dar cred că a fost un apel pozitiv pe această temă.” Consilierul pentru afaceri externe al lui Putin, Iuri Ușakov, a descris conversația ca fiind „sinceră și practică” și a spus că a durat aproximativ o oră.

Putin a semnalat din nou că Rusia este pregătită să furnizeze petrol și gaze Europei, spunând că războiul din Iran a provocat o criză energetică globală și a avertizat că producția de petrol dependentă de transportul prin strâmtoarea Ormuz ar putea ajunge în curând la o oprire completă.

Rusia este al doilea mare exportator de petrol din lume și deține cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume. Putin a mai spus că firmele rusești ar trebui să profite de situația din Orientul Mijlociu, deși a menționat că creșterea prețurilor e probabil temporară.

Președintele Ucrainei a declarat că a trimis săptămâna trecută drone interceptoare și operatori pentru a proteja bazele americane din Iordania, una dintre cele 11 țări care au cerut ajutor Kievului, în timp ce războiul americano-israelian împotriva Iranului continuă.

Ucraina este pregătită pentru noi discuții de pace cu Rusia, susținute de SUA, „în orice moment”, dar atenția partenerilor săi este acum concentrată asupra conflictului din Iran, a declarat Zelenski, luni, precizând că SUA au cerut amânarea unei viitoare întâlniri.

Citește și:

Cum îl ajută criza petrolului pe Vladimir Putin să își finanțeze războiul din Ucraina

Editor : Ș.R.