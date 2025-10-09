Live TV

Donald Trump vrea să rezolve un nou conflict. I-a scris premierului thailandez să încheie confruntările cu Cambodgia

trupe din Cambodgia la templul Preah Vihear unde au purtat lupte contra trupelor thailandeze
Luptele dintre Cambodgia și Thailanda s-au concentrat în zona din jurul templului Preah Vihear, pe care ambele părți îl revendică. Foto: Profimedia Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a exprimat dorinţaca Thailanda şi Cambodgia să îşi rezolve disputa privind frontiera, a anunţat joi premierul thailandez Anutin Charnvirakul, relatează AFP. Disputa privind demarcarea unor părţi ale frontierei lor datează de mai bine de un secol. Luptele din iulie au fost declanşate de afirmaţiile Thailandei conform cărora Cambodgia a plasat mine care i-au rănit soldaţii.

Preşedintele Trump mi-a trimis o scrisoare în care îşi exprimă dorinţa ca Thailanda şi Cambodgia să negocieze pentru a găsi o soluţie la conflict, a declarat Anutin Charnvirakul presei joi la Bangkok.

Îi voi răspunde cu opiniile noastre (...), iar în cazul în care Cambodgia le împărtăşeşte, Thailanda este gata să continue procesul, a continuat el.

Thailanda este gata să negocieze cu Cambodgia, a adăugat el, cu condiţia ca aceasta să îşi retragă armele grele din zonele de frontieră, să demineze aceste teritorii, să ia măsuri mai dure împotriva reţelelor de escrocherii online şi să îşi mute cetăţenii din zonele de graniţă revendicate de Thailanda.

Cei doi vecini din Asia de Sud-Est s-au confruntat timp de cinci zile în iulie, iar luptele dintre trupele lor terestre, artilerie şi forţele aeriene s-au soldat cu cel puţin 43 de morţi şi au forţat evacuarea a peste 300.000 de civili.

O anchetă militară thailandeză a stabilit că Phnom Penh a plantat noi mine terestre la graniţă, au declarat autorităţile thailandeze. Cambodgia a respins acuzaţiile, spunând că zonele de frontieră rămân infestate cu mine active din „războaiele trecute.

Tensiunile au determinat Cambodgia să suspende importurile unor produse thailandeze, iar Thailanda să restricţioneze călătoriile la punctele de trecere a frontierei. De asemenea, acestea au dus indirect la suspendarea prim-ministrului thailandez Paetongtarn Shinawatra.

Cele două țări au ajuns la un acord de încetare a focului pe 29 iulie, în urma unei intervenţii a lui Donald Trump, care reclamă Premiul Nobel pentru Pace pentru rolul său în rezolvarea a opt conflicte, inclusiv acesta. Însă ambele părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului.

Prim-ministrul Cambodgiei a anunţat în august că susţine candidatura lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i diplomaţia vizionară şi inovatoare

