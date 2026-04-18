Donald Trump: Xi Jinping este „foarte mulţumit” că Strâmtoarea Ormuz „este deschisă şi/sau se deschide rapid”

Donald Trump și Xi Jinping
Donald Trump a declarat pe reţelele sociale că liderul chinez Xi Jinping este „foarte mulţumit” că strâmtoarea Ormuz „este deschisă şi/sau se deschide rapid”.

Trump a mai afirmat într-o serie de postări pe platforma sa Truth Social că viitoarea lor întâlnire din China „va fi una specială şi, posibil, istorică... Se vor realiza multe lucruri!”

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, anunţase că transportul comercial prin strâmtoare era acum „complet deschis pentru perioada rămasă de încetare a focului”, determinându-l pe Trump să salute această mişcare, dar şi să sublinieze că blocada navală a SUA asupra Iranului va rămâne în vigoare până la încheierea completă a conflictului.

Trump a mai spus că Iranul a acceptat să nu mai închidă niciodată strâmtoarea, dar acest lucru nu a fost verificat.

Citește și:

ANALIZĂ Două armistiții și redeschiderea Strâmtorii Ormuz: începutul unei noi faze în negocierile cu Iranul

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Claudiu Manda
3
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
4
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
militari români
5
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt...
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Xi Jinping
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Donald Trump.
Efectul Trump în Europa: Un aliat „toxic” pentru extrema dreaptă după eşecul lui Viktor Orban (Politico)
Iran holds Gulf Drill Amid US Tension
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Trump respinge ideea că Iranul ar putea percepe taxe de trecere în Strâmtoarea Ormuz
Joseph Aoun
Primul discurs al președintelui Libanului către națiune după armistițiul Israel - Hezbollah: „Nu mai suntem un pion în jocul nimănui”
trump
Două armistiții și redeschiderea Strâmtorii Ormuz: începutul unei noi faze în negocierile cu Iranul
Recomandările redacţiei
buton rosu stop de urgenat
Țările europene s-au trezit fără suveranitate digitală. Butonul „kill...
profimedia-1090649602
Alegerile din Bulgaria lasă UE în fața unei noi incertitudini pe...
An de vechime pentru pensie în 2026. Foto Getty Images
Cum schimbă ASF regulile pentru pensiile Pilon III: fără prag de 90...
Contents of a car first aid kit.
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este...
