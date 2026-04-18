Donald Trump: Xi Jinping este „foarte mulţumit” că Strâmtoarea Ormuz „este deschisă şi/sau se deschide rapid”

Donald Trump a declarat pe reţelele sociale că liderul chinez Xi Jinping este „foarte mulţumit” că strâmtoarea Ormuz „este deschisă şi/sau se deschide rapid”.

Trump a mai afirmat într-o serie de postări pe platforma sa Truth Social că viitoarea lor întâlnire din China „va fi una specială şi, posibil, istorică... Se vor realiza multe lucruri!”

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, anunţase că transportul comercial prin strâmtoare era acum „complet deschis pentru perioada rămasă de încetare a focului”, determinându-l pe Trump să salute această mişcare, dar şi să sublinieze că blocada navală a SUA asupra Iranului va rămâne în vigoare până la încheierea completă a conflictului.

Trump a mai spus că Iranul a acceptat să nu mai închidă niciodată strâmtoarea, dar acest lucru nu a fost verificat.

