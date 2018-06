Donald Trump, despre celebra poză de la G7: „Toată lumea era fericită”

Donald Trump a dat explicaţii pentru fotografia de la summitul G7, în care pare să fie izolat de ceilalţi lideri. Preşedintele SUA susţine că, în acel moment, aştepta, într-o atmosferă prietenoasă, comunicatul final al reuniunii din Canada.

„Am terminat întâlnirea şi toată lumea era fericită. Em am fost de acord să semnez ceva, am cerut schimbări şi acestea au fost făcute. De fapt, fotografia cu Angela Merkel, cu care mă înţeleg foarte bine, unde stau aşa, în acea fotografie aşteptam documentul, pentru că voiam să văd varianta finală cu modificările pe care le-am cerut.

Ştiu că nu părea prietenoasă şi că s-a vorbit în mod neplăcut de ea, eu eram furios pe ea, ea... De fapt, doar vorbeam în grup despre ceva care nu avea legătură cu tot ce se întâmpla acolo, o discuţie foarte prietenoasă. Aşteptam documentul ca să-l citesc înainte de a pleca. Era o atmosferă prietenească.

Când am urcat în avion, cred că Justin (Trudeau, premierul Canadei - n.r.) nu a ştiut probabil că Air Force One are aproape 20 de televiziuni. Am văzut la televizor că susţine o conferinţă de presă despre cum el refuză să fie ameninţat de SUA şi m-am întrebat: să-l ameninţ? Tocmai ne strânseserăm mâinile.

În ultimii ani, această ţară (SUA - n.r.) a pierdut 800 de miliarde de dolari în urma comerţului cu alte state, cel mai mare fiind China. 800 de miliarde de dolari! 150 de miliarde de dolari cu Uniunea Europeană, aproape că nu ne acceptă produse agricole, nu importă multe din ce avem, dar ne trimit milioane de Mercedes, BMW. Nu este corect. Şi nu este corect faţă de muncitorii noştri, eu voi îndrepta situaţia şi nu va fi greu”, a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.