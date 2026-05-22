Dosarele Epstein: fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, este anchetat în Marea Britanie pentru posibile infracțiuni sexuale

Poliţia îl anchetează pe Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles căzut în dizgraţie, pentru posibile infracţiuni sexuale, potrivit surselor Sky News. Detectivii doresc să discute cu o femeie care susţine că a fost dusă „în scopuri sexuale la reşedinţa din Windsor a fostului prinţ”. De asemenea, ei fac apel la alte potenţiale victime ale lui Epstein să se prezinte în cadrul unei anchete complexe şi cu potenţial de extindere, care se preconizează că va dura multe luni.

Detectivii investighează acuzaţii conform cărora Jeffrey Epstein - finanţistul condamnat în SUA pentru infracţiuni sexuale, în prezent decedat - ar fi trimis o femeie străină în Marea Britanie în 2010 pentru o întâlnire sexuală cu Andrew, dar încă nu au reuşit să o interogheze. Se pare că poliţia aşteaptă, de asemenea, să obţină copii necenzurate ale dosarelor relevante din cazul Epstein, ceea ce ar avea un impact pozitiv semnificativ asupra anchetei, scrie News.ro.

Fostul prinț Andrew, aflat deja sub anchetă pentru alte infracţiuni, neagă cu tărie orice faptă ilegală.

Poliţia a vorbit deja cu o serie de martori de când suspectul a fost arestat acum trei luni, chiar în ziua în care împlinea 66 de ani, în urma unui raid efectuat înainte de răsărit la noua sa reşedinţă din Norfolk.

Andrew, care a acţionat în calitate de emisar comercial al guvernului britanic, a fost interogat sub suspiciunea de abuz în serviciu, într-o anchetă declanşată de publicarea în SUA, în ianuarie, a dosarelor FBI despre infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Dosarele par să arate că fratele regelui a transmis documente guvernamentale sensibile şi informaţii comerciale prietenului său Epstein, finanţistul american căzut în dizgraţie care a fost închis pentru că a racolat o fată sub 18 ani în scopul prostituţiei.

Însă o echipă specială de detectivi de la Poliţia Thames Valley este îngrijorată că victimele lui Epstein ar putea fi descurajate să se prezinte, deoarece consideră că ancheta poliţiei este limitată la infracţiunile de această natură. „Oamenii cred în mod eronat că ne ocupăm de infracţiuni financiare, dar acest lucru nu ar putea fi mai departe de adevăr. Abaterile în exercitarea funcţiilor publice acoperă multe alte aspecte, inclusiv infracţiuni sexuale, fraudă, corupţie, obstrucţionarea justiţiei şi altele. Avem o viziune mult mai largă. Investigăm toate aspectele şi vom merge acolo unde ne conduc probele”, a declarat sursa Sky News.

Infracţiunea de abuz în serviciu este notoriu complicată şi dificil de dovedit, atât de mult încât ar urma să fie eliminată şi înlocuită cu ceva mai simplu, susţine Sky News.

Iar poliţia încă discută cu Serviciul de Procuratură al Coroanei dacă Andrew era funcţionar public în conformitate cu prevederile legii.

Comisarul adjunct al Poliţiei din Thames Valley, Oliver Wright, a declarat: „Ancheta noastră privind abaterile în exercitarea funcţiei publice continuă. Abaterile în exercitarea funcţiei publice sunt o infracţiune care poate lua diferite forme, ceea ce face ca această anchetă să fie complexă. Echipa noastră de detectivi foarte experimentaţi analizează meticulos o cantitate semnificativă de informaţii primite de la public şi din alte surse. Ne angajăm să desfăşurăm o anchetă aprofundată asupra tuturor pistelor rezonabile, indiferent unde ar duce acestea. Încurajăm orice persoană care deţine informaţii să ne contacteze prin canalele obişnuite de contact pentru situaţii neurgente, cum ar fi portalul online al Poliţiei Thames Valley. Înţeleg interesul ridicat faţă de această activitate, dar vă rugăm să aveţi răbdare în timp ce continuăm să avansăm activ în ancheta noastră. Vom oferi publicului şi mass-mediei informaţii actualizate atunci când va fi cazul”, a promis poliţia.

