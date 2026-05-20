Dosarele Epstein: Poliția britanică investighează noi acuzații de abuz sexual asupra copiilor formulate de două persoane

Poliția britanică examinează noi acuzații legate de dosarele Epstein după ce două persoane au făcut publice acuzații de abuz sexual asupra copiilor, comise în trecut, a aflat ziarul The Times.

Presupusele victime au fost audiate de poliția din Surrey și beneficiază de sprijinul anchetatorilor.

Astfel, Surrey devine a treia forță de poliție britanică care examinează oficial acuzațiile de infracțiuni de când Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de documente referitoare la Jeffrey Epstein, finanțatorul pedofil.

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat în februarie sub suspiciunea de abuz în serviciu. Ofițerii de la poliția Thames Valley au examinat acuzațiile conform cărora el i-ar fi transmis informații confidențiale prietenului său Epstein în timp ce era trimis comercial al guvernului. Aceeași forță de poliție investighează, de asemenea, acuzațiile conform cărora o femeie ar fi fost traficată de Epstein în Marea Britanie pentru o întâlnire sexuală cu Andrew.

Lordul Mandelson, fostul ambasador în SUA, este anchetat de Poliția Metropolitană pentru presupusă abatere în exercitarea funcției publice, care se pedepsește cu închisoare pe viață, în legătură cu presupuse scurgeri de informații către Epstein în timp ce era înalt funcționar în guvernul lui Tony Blair. Mandelson a negat orice faptă ilegală.

Poliția din Surrey a declarat: „În urma publicării dosarelor referitoare la Jeffrey Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA, investigăm două acuzații separate de abuz sexual asupra copiilor, care nu sunt recente. Una dintre sesizări se referă la locații din Surrey și Berkshire, din perioada cuprinsă între mijlocul anilor 1990 și anul 2000. Cealaltă se referă la perioada cuprinsă între mijlocul și sfârșitul anilor 1980, în vestul Surrey.

Nu s-a efectuat nicio arestare. Luăm în serios toate sesizările privind infracțiunile sexuale și vom depune eforturi pentru a identifica orice piste de anchetă rezonabile în vederea verificării informațiilor sau a obținerii de probe coroborante. În acest moment nu există informații suplimentare.”

O echipă de detectivi a fost mobilizată pentru a încerca să găsească dovezi coroborante, ceea ce nu a fost încă posibil, din informațiile disponibile până acum. Ancheta suplimentară va dura probabil câteva luni.

Poliția din Surrey a solicitat informații la începutul acestui an cu privire la o înregistrare din dosarele Epstein care arată un raport către FBI în care se susține traficul de persoane și agresiuni sexuale asupra unui minor în Virginia Water, la mijlocul anilor 1990.

Surrey a solicitat informații suplimentare de la FBI și a lansat un apel public atunci când nu a primit niciun răspuns. De atunci, a primit cele două rapoarte separate privind presupuse abuzuri din trecut.

Forțele de poliție din întreaga țară au primit instrucțiuni să verifice din nou dosarele și să verifice dacă există acuzații nerezolvate legate de Epstein, inclusiv transportul de fete exploatate de către acesta pe teritoriul Regatului Unit.

Surrey face parte dintr-o serie de forțe de poliție care examinează acuzațiile potrivit cărora aeroporturile și bazele RAF au fost folosite pentru trafic sexual, după ce fostul prim-ministru Gordon Brown și-a exprimat îngrijorarea. Dosarele Epstein publicate în SUA arată că aeronava lui Epstein a călătorit către locații precum Heathrow, Gatwick, Luton, RAF Marham și RAF Horsham.

Fostul prinț Andrew a negat toate acuzațiile. El a fost urmărit timp de peste 15 ani de acuzații privind relația sa cu Epstein, care s-a sinucis în celula sa din închisoarea din New York în 2019. Andrew a fost arestat la Sandringham în ziua în care a împlinit 66 de ani, în februarie.

Poliția Metropolitană a analizat anterior acuzațiile de trafic sexual aduse de Epstein și a intervievat-o pe Virginia Giuffre, care l-a acuzat pe Andrew că a agresat-o în trei ocazii separate când ea avea 17 ani. Autoritățile au decis să nu se deschidă o anchetă completă. Andrew a negat acuzațiile și a spus că nu-și amintește să o fi întâlnit pe Giuffre, care s-a sinucis anul trecut, dar i-a plătit o despăgubire de 12 milioane de lire sterline în 2022.

Poliția din Thames Valley examinează acuzațiile conform cărora o a doua femeie a fost adusă în Marea Britanie de către Epstein pentru a avea o relație sexuală cu Andrew. El nu a fost încă interogat cu privire la această chestiune.

