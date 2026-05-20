Live TV

Dosarele Epstein: Poliția britanică investighează noi acuzații de abuz sexual asupra copiilor formulate de două persoane

Data publicării:
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein. Foto: Profimedia

Poliția britanică examinează noi acuzații legate de dosarele Epstein după ce două persoane au făcut publice acuzații de abuz sexual asupra copiilor, comise în trecut, a aflat ziarul The Times.

Presupusele victime au fost audiate de poliția din Surrey și beneficiază de sprijinul anchetatorilor.

Astfel, Surrey devine a treia forță de poliție britanică care examinează oficial acuzațiile de infracțiuni de când Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de documente referitoare la Jeffrey Epstein, finanțatorul pedofil.

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat în februarie sub suspiciunea de abuz în serviciu. Ofițerii de la poliția Thames Valley au examinat acuzațiile conform cărora el i-ar fi transmis informații confidențiale prietenului său Epstein în timp ce era trimis comercial al guvernului. Aceeași forță de poliție investighează, de asemenea, acuzațiile conform cărora o femeie ar fi fost traficată de Epstein în Marea Britanie pentru o întâlnire sexuală cu Andrew.

Lordul Mandelson, fostul ambasador în SUA, este anchetat de Poliția Metropolitană pentru presupusă abatere în exercitarea funcției publice, care se pedepsește cu închisoare pe viață, în legătură cu presupuse scurgeri de informații către Epstein în timp ce era înalt funcționar în guvernul lui Tony Blair. Mandelson a negat orice faptă ilegală.

Poliția din Surrey a declarat: „În urma publicării dosarelor referitoare la Jeffrey Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA, investigăm două acuzații separate de abuz sexual asupra copiilor, care nu sunt recente. Una dintre sesizări se referă la locații din Surrey și Berkshire, din perioada cuprinsă între mijlocul anilor 1990 și anul 2000. Cealaltă se referă la perioada cuprinsă între mijlocul și sfârșitul anilor 1980, în vestul Surrey.

Nu s-a efectuat nicio arestare. Luăm în serios toate sesizările privind infracțiunile sexuale și vom depune eforturi pentru a identifica orice piste de anchetă rezonabile în vederea verificării informațiilor sau a obținerii de probe coroborante. În acest moment nu există informații suplimentare.”

O echipă de detectivi a fost mobilizată pentru a încerca să găsească dovezi coroborante, ceea ce nu a fost încă posibil, din informațiile disponibile până acum. Ancheta suplimentară va dura probabil câteva luni.

Poliția din Surrey a solicitat informații la începutul acestui an cu privire la o înregistrare din dosarele Epstein care arată un raport către FBI în care se susține traficul de persoane și agresiuni sexuale asupra unui minor în Virginia Water, la mijlocul anilor 1990.

Surrey a solicitat informații suplimentare de la FBI și a lansat un apel public atunci când nu a primit niciun răspuns. De atunci, a primit cele două rapoarte separate privind presupuse abuzuri din trecut.

Forțele de poliție din întreaga țară au primit instrucțiuni să verifice din nou dosarele și să verifice dacă există acuzații nerezolvate legate de Epstein, inclusiv transportul de fete exploatate de către acesta pe teritoriul Regatului Unit.

Surrey face parte dintr-o serie de forțe de poliție care examinează acuzațiile potrivit cărora aeroporturile și bazele RAF au fost folosite pentru trafic sexual, după ce fostul prim-ministru Gordon Brown și-a exprimat îngrijorarea. Dosarele Epstein publicate în SUA arată că aeronava lui Epstein a călătorit către locații precum Heathrow, Gatwick, Luton, RAF Marham și RAF Horsham.

Fostul prinț Andrew a negat toate acuzațiile. El a fost urmărit timp de peste 15 ani de acuzații privind relația sa cu Epstein, care s-a sinucis în celula sa din închisoarea din New York în 2019. Andrew a fost arestat la Sandringham în ziua în care a împlinit 66 de ani, în februarie.

Poliția Metropolitană a analizat anterior acuzațiile de trafic sexual aduse de Epstein și a intervievat-o pe Virginia Giuffre, care l-a acuzat pe Andrew că a agresat-o în trei ocazii separate când ea avea 17 ani. Autoritățile au decis să nu se deschidă o anchetă completă. Andrew a negat acuzațiile și a spus că nu-și amintește să o fi întâlnit pe Giuffre, care s-a sinucis anul trecut, dar i-a plătit o despăgubire de 12 milioane de lire sterline în 2022.

Poliția din Thames Valley examinează acuzațiile conform cărora o a doua femeie a fost adusă în Marea Britanie de către Epstein pentru a avea o relație sexuală cu Andrew. El nu a fost încă interogat cu privire la această chestiune.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
pavel orlov
2
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
vlad turcanu fb
5
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Digi Sport
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Brexit
Cum ar putea Marea Britanie să devină din nou membră a Uniunii Europene
District town Rathenow
Scandal uriaș în Germania: pediatru acuzat de viol şi abuzuri sexuale asupra copiilor. Autoritățile investighează 130 de cazuri
Strâmtoarea Ormuz
Marea Britanie trimite drone, avioane de luptă și o navă de război pentru securizarea Strâmtorii Ormuz
photo-collage.png - 2026-04-01T231614.696
Criză politică și în Marea Britanie: Keir Starmer, contestat de propriul partid. Patru miniștri au demisionat deja
Keir Starmer
Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, anunță că intenționează să naționalizeze British Steel
Recomandările redacţiei
vladimir putin la birou
Cine ar putea vorbi cu Putin în numele Europei: opțiunile luate în...
carne si produse lactate
Ministrul Tanczos Barna vrea prelungirea plafonării la alimente. Ce...
Corpul Gărzilor Revoluționare
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, discuții cu CEO-ul Dacia despre politici publice care să susţină reînnoirea parcului auto şi dezvoltarea industriei
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din UE. Eurostat: Prețurile au crescut cu 9,5%
Descindere DNA la sediul Consiliului Județean Brăila: procurorii ridică documente privind clubul de handbal HC Dunărea Brăila
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Gemeni pe 21 mai. Ce îi așteaptă pe acești nativi în următoarea perioadă
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Lovitura dată de Shakira la 15 ani de la începerea procesului. Fosta iubită a lui Gerard Pique va primi 60 de...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Alexandra Căpitănescu, dezvăluiri de culise după podiumul de la Eurovision! Cum i-a lăsat mască pe străini cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ianis Hagi semnează
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
Digi FM
„Bangaranga” s-a auzit în centrul Sofiei. Petrecere grandioasă în onoarea câştigătoarei Eurovision. Dara...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...