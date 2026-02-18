Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, spun experții ONU

Milioane de documente legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, sugerează existența unei „întreprinderi criminale globale” care a comis acte ce ating pragul legal al crimelor împotriva umanității, a declarat un grup de experți independenți numiți de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, potrivit The Guardian.

Experții au declarat că infracțiunile descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA au fost comise pe fondul convingerilor supremației albilor, rasismului, corupției și misoginiei extreme. Crimele, au spus ei, au demonstrat o dezumanizare a femeilor și fetelor.

„Amploarea, natura, caracterul sistematic și acoperirea transnațională a acestor atrocități împotriva femeilor și fetelor sunt atât de grave, încât unele dintre ele ar putea îndeplini în mod rezonabil pragul legal al crimelor împotriva umanității”, au precizat aceștia într-un comunicat.

Experții au declarat că acuzațiile conținute în dosare necesită o anchetă independentă, amănunțită și imparțială și au spus că ar trebui lansate investigații cu privire la modul în care a fost posibil ca astfel de infracțiuni să fie comise atât de mult timp.

O lege, aprobată de Congres cu un larg sprijin bipartit în noiembrie, impune ca toate dosarele legate de Epstein să fie făcute publice.

Experții ONU și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la „gravele deficiențe de conformitate și cenzurările eșuate” care au expus informații sensibile ale victimelor. Peste 1.200 de victime au fost identificate în documentele care au fost publicate până în prezent.

„Reticența de a dezvălui pe deplin informații sau de a extinde anchetele i-a lăsat pe mulți supraviețuitori cu sentimentul de retraumatizare și supuși la ceea ce ei descriu drept «gaslighting instituțional»”, au spus experții.

Publicarea documentelor de către Departamentul de Justiție a dezvăluit legăturile lui Epstein cu multe persoane proeminente din politică, finanțe, mediul academic și afaceri – atât înainte, cât și după ce a pledat vinovat în 2008 pentru acuzațiile de prostituție, inclusiv racolarea unei minore.

Epstein a fost găsit mort în celula sa în 2019, după ce a fost arestat din nou sub acuzația federală de trafic sexual cu minori. Moartea sa a fost declarată sinucidere.

Editor : Ș.R.