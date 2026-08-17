Două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit la Cannes. Cel puţin 10 pasageri au fost răniţi, o persoană este dată dispărută

O persoană este dată dispărută în urma unei coliziuni între două ambarcaţiuni de agrement în golful Cannes, incident care s-a soldat cu 10 răniţi şi a necesitat mobilizarea unor resurse importante de intervenţie, a anunţat luni dimineaţă prefectura maritimă a Mediteranei.

„În urma unei coliziuni între două ambarcaţiuni de agrement, 10 răniţi au fost preluaţi pentru îngrijiri medicale”, în timp ce „o a 11-a persoană este în continuare dată dispărută”, a anunţat prefectura pe platforma X în primele ore ale zilei de luni, subliniind că operaţiunile de căutare „vor fi reluate la răsăritul soarelui”, relatează AFP, citată de News.ro.

„O operaţiune de salvare de amploare”, care mobilizează mijloace aeriene, terestre şi maritime, a fost demarată în largul localităţii Théoule-sur-Mer, în golful Cannes, cunoscut şi sub numele de golful La Napoule, a anunţat mai devreme aceeaşi sursă.

Editor : M.B.