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Două capre care pasc iarbă într-un cartier bogat din Tokyo au devenit vedete pe internet. Ce misiune au Nagi și Pokke

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2 capre
Nagi și Pokke au devenit vedetele internetului. Sursă foto: X
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Din articol
În loc de erbicid

Două capre din Japonia, aduse de o companie feroviară niponă pentru a paşte iarba de pe un teren viran din centrul oraşului Tokyo, au devenit adevărate staruri pe reţelele de socializare.

Nagi, un mascul de un an, şi Pokke, o femelă de doi ani, şi-au preluat „atribuţiunile de lucru” în luna octombrie pe un teren situat în apropiere de staţia JR Yotsuya, în cartierul de afaceri Shinjuku, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Compania feroviară East Japan Railway (JR East) a anunţat această iniţiativă, implementată deja în alte ţări şi considerată „o metodă ecologică pentru a elimina buruienile”.

De atunci, cele două capre albe au devenit o atracţie pentru şcolarii şi angajaţii din cartier, care vin să le fotografieze în pauzele de masă, ajutându-le să devină astfel un adevărat fenomen pe reţelele de socializare.

Nagi și Pokke au deja și un site, unde este prezentată povestea lor

O japoneză care lucrează în cartierul Shinjuku, Tamae Noguchi, a declarat că este „bucuroasă să poată să vadă capre aici, chiar în centrul oraşului”.

„Îşi mănâncă hrana cu atâta energie, încât simplul fapt de a le privi îmi dă şi mie energie”, a adăugat ea.

Edward Asis, un student filipinez de 38 de ani, a salutat „o metodă naturală prin care se încearcă debarasarea de toată această iarbă”.

În loc de erbicid

Experimentul, desfăşurat pe acel teren viran de 900 de metri pătraţi, „se va încheia imediat ce iarba de pe amplasament va fi complet păscută”, a precizat JR East într-un comunicat de presă.

În comparaţie cu erbicidele chimice, „păşunatul cu capre permite reducerea impactului asupra mediului”, au subliniat reprezentanţii JR East.

Compania niponă a mai desfăşurat experimente similare cu capre şi în alte locuri, însă acum este pentru prima dată când desfăşoară acest program insolit chiar în centrul oraşului Tokyo.

În Franţa, în 2016, aproximativ o duzină de oi au fost aduse în apropiere de şoseaua de centură a Parisului pentru a curăţa vegetaţia, în pofida plângerilor unor asociaţii pentru protecţia animalelor, care se temeau că animalele ar putea respira un aer poluat.

Editor : B.P.

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