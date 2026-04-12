Două femei au fost arestate în Indonezia după ce au călcat în picioare un Coran. Acuzații de blasfemie și val de reacții online

Poliţia indoneziană a anunţat, duminică dimineaţă, că a arestat două femei pentru blasfemie, după ce un videoclip în care una dintre ele călca în picioare un Coran a devenit viral pe internet.

Cele două femei, ale căror nume şi vârste nu au fost făcute publice, au fost reţinute săptămâna aceasta de poliţie în provincia Banten, în vestul insulei Java, informează AFP preluată de News.ro.

Acestea riscă până la cinci ani de închisoare în temeiul legislaţiei indoneziene privind blasfemia. Această lege interzice oricărei persoane să facă declaraţii jignitoare la adresa uneia dintre cele şase religii oficiale din Indonezia (islamul, protestantismul, catolicismul, hinduismul, budismul şi confucianismul) sau să încerce să împiedice pe cineva să adere la una dintre aceste religii.

Incidentul a avut loc miercuri, când proprietara unui salon de înfrumuseţare din Lebak, la aproximativ 140 de kilometri de Jakarta, a acuzat o clientă că i-a furat lucrurile. Când aceasta a negat acuzaţiile, proprietara a insistat ca ea să jure călcând pe un Coran şi a filmat scena. „Persoana care a călcat pe Coran şi cea care i-a cerut să jure şi-au recunoscut amândouă faptele. Poliţia le-a reţinut”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliţiei din Banten, Maruli Ahiles Hutapea.

Videoclipul incidentului a devenit viral pe reţelele de socializare, stârnind furia internauţilor. Organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului militează de mult timp împotriva legilor privind blasfemia, care, potrivit acestora, sunt frecvent utilizate în mod abuziv pentru a viza minorităţile religioase.

Fostul guvernator al Jakartei, Basuki Tjahaja Purnama, a fost închis timp de aproape doi ani în 2017 pentru acuzaţii controversate de blasfemie.

În 2024, un tribunal a condamnat un comediant la şase luni de închisoare după o glumă despre prenumele musulman Muhammad.

Indonezia este ţara cu cea mai mare populaţie musulmană din lume, cu peste 240 de milioane de credincioşi.

