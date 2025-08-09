Live TV

Video Două foste republici sovietice îl susțin pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace: „Vom apăra” această candidatură

Data actualizării: Data publicării:
trump
Ilham Aliev, Donald Trump și Nikol Paşinian / Sursa foto: Profimedia Images

După ce a intermediat un acord istoric în Caucaz, Donald Trump primește sprijinul a două foste republici sovietice pentru Premiul Nobel pentru Pace. Armenia și Azerbaidjan s-au angajat să „apere” candidatura sa, după ce Aliev şi Pashinian au semnat un document pe care Casa Albă l-a numit „declaraţie comună”.

Alături de el, la Casa Albă, preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, şi prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian, au considerat că medierea preşedintelui american, cunoscut pentru sensibilitatea sa faţă de onoruri şi distincţii, ar trebui să-i aducă acestuia Premiul Nobel pentru Pace.

Cele două foste republici sovietice „se angajează să înceteze definitiv orice conflict, să deschidă relaţii comerciale şi diplomatice şi să respecte suveranitatea şi integritatea teritorială” a fiecăreia, a asigurat preşedintele american.

Ilham Aliev a salutat această zi ca fiind „istorică” şi a propus să trimită, împreună cu Nikol Pashinian, o scrisoare pentru a susţine candidatura la Premiul Nobel pentru Pace. „Cine, dacă nu preşedintele Trump, merită acest premiu?”, a întrebat acesta. El i-a mulţumit, de asemenea, lui Donald Trump pentru decizia sa, anunţată tot vineri, de a ridica restricţiile impuse de mai mulţi ani asupra cooperării militare a ţării sale cu Statele Unite.

Şi liderul armean şi-a exprimat sprijinul pentru acordarea Premiului Nobel pentru Pace preşedintelui american, al cărui bilanţ de „pacificator” l-a salutat, spunând: „Vom apăra” această candidatură. Donald Trump a declarat public de mai multe ori că merită această distincţie datorită eforturilor sale de mediere în mai multe conflicte internaţionale.

Aliev şi Pashinian s-au strâns mâna sub privirea satisfăcută a lui Donald Trump, apoi au semnat, la fel ca acesta, un document pe care Casa Albă l-a numit „declaraţie comună”. „Astăzi instaurăm pacea în Caucaz”, a comentat preşedintele azer. Prim-ministrul armean a vorbit despre un acord care „deschide calea pentru a pune capăt deceniilor de conflict”.

Acordul încheiat vineri prevede, de asemenea, crearea unei zone de tranzit care trece prin Armenia şi leagă Azerbaidjanul de enclava sa Nahicevan, situată mai la vest.

Candidaturile pentru Premiul Nobel pentru Pace 2025 s-au încheiat pe 31 ianuarie şi nu sunt făcute publice. Israel, Pakistan şi Cambodgia au anunţat recent că îl nominalizează pe Donald Trump pentru această distincţie.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
pension
4
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
bancnote de 100 de lei pe o masa
5
Administratorul unei firme din Capitală a făcut peste 100 de achiziții fictive timp 11...
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
Digi Sport
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0399404727
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în...
trupe speciale ucrainene din unitatea Timur
Cum au nimicit trupele de comando ucrainene un întreg batalion...
profimedia-1000882870
Dezvăluiri din culisele celor 6 convorbiri telefonice Putin-Trump de...
alternativa techirghiol
Alternativa Techirghiol, autostrada care ar urma să facă legătura...
Ultimele știri
Planul ambițios al UE: Trenuri de mare viteză care să concureze cu transportul aerian în Europa
Ucraina și aliații săi se mobilizează înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin (Surse Axios)
Preţul aurului a atins un nou record istoric. Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1028167670
Peste un milion de migranți fără acte au plecat voluntar din SUA de la începutul mandatului lui Donald Trump
Trump Putin
Ce este „narcisismul colectiv” rusesc și cum ar putea întâlnirea Trump - Putin să escaladeze această narațiune propagandistică
Donald Trump
Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Donald Trump. Reacția Mexicului (New York Times)
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
Aleksandr Lukașenko
Aleksandr Lukașenko, întrebat dacă vrea un nou mandat prezidențial: „Trump are 80 de ani și arată decent, eu sunt mai tânăr”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de...
Fanatik.ro
O profesoară a fost găsită vinovată după ce a abuzat o fată de 13 ani, timp de mai mulți ani. Sentința...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Șocul trăit de o mamă când a văzut ecografia cu bebelușul ei. „De fiecare dată când mă uit la ea, îmi vine să...
Adevărul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Pro FM
CRBL, despre cât de greu i-a fost la începutul relației cu Olga: "Presiune la fiecare secundă. Luni întregi...
Film Now
Boala de care suferă Camilla Luddington, actrița cunoscută pentru rolul din „Grey’s Anatomy”: „Am găsit, în...
Adevarul
Unitatea de forțe speciale care a băgat spaima în ruși. Culisele unor operațiuni spectaculoase în spatele...
Newsweek
Revoltă: Pensionarii încep să retragă toți banii din pensiile private. Refuză limitarea guvernului
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Brad Pitt, relație specială cu părinții și frații lui. Mama lui a murit la 84 de ani, tatăl l-a îndrumat...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”