Două rachete ar fi lovit o navă de război americană ce intenționa să traverseze Strâmtoarea Ormuz, potrivit agenției iraniene de știri Fars, care citează surse locale.

Din informațiile transmise de sursa citată, o navă de război americană care intenționa să traverseze strâmtoarea Ormuz a fost obligată să se întoarcă după ce a ignorat un avertisment al Marinei iraniene, scrie The Guardian.

Informațiile, care nu au putut fi verificate independent, menționează că două rachete au lovit o fregată a Marinei americane care naviga pe această cale navigabilă, într-o acțiune pe care Iranul a considerat-o o încălcare a „securității traficului și a navigației” în apropierea insulei Jask.

Armata iraniană a avertizat Marina americană să nu intre în strâmtoare, după ce Donald Trump a declarat că SUA vor „ajuta la eliberarea” navelor blocate în această cale navigabilă strategică începând de astăzi.

