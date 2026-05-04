Din informațiile transmise de sursa citată, o navă de război americană care intenționa să traverseze strâmtoarea Ormuz a fost obligată să se întoarcă după ce a ignorat un avertisment al Marinei iraniene, scrie The Guardian.
Informațiile, care nu au putut fi verificate independent, menționează că două rachete au lovit o fregată a Marinei americane care naviga pe această cale navigabilă, într-o acțiune pe care Iranul a considerat-o o încălcare a „securității traficului și a navigației” în apropierea insulei Jask.