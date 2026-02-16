Două tinere din armata israeliană au fost evacuate de poliție după ce au fost urmărite de un grup de bărbați ultraortodocși în orașul Bnei Brak, la periferia Tel Avivului. Potrivit presei locale, femeile ar fi fost confundate cu persoane care distribuiau ordine de încorporare.

Potrivit relatărilor, tinerele din cadrul forțelor de apărare israeliene (IDF) ar fi fost confundate cu persoane care încercau să distribuie ordine de încorporare, relatează BBC. Serviciul militar este obligatoriu pentru majoritatea evreilor israelieni, însă evreii ultraortodocși au fost mult timp exceptați. Tentativele de reformare a acestui regim au provocat indignare în comunitate.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat incidentul, calificându-l drept „inacceptabil”. „Este vorba despre o minoritate extremistă care nu reprezintă întreaga comunitate haredi [ultraortodoxă]. Nu vom permite anarhia și nu vom tolera niciun atac împotriva militarilor IDF și a forțelor de securitate care își îndeplinesc atribuțiile cu devotament și hotărâre”, a adăugat el.

Poliția din Bnei Brak, situat la periferia Tel Avivului, a folosit grenade asurzitoare pentru a dispersa mulțimea și a arestat 23 de persoane, potrivit unui comunicat.

Trei polițiști au fost răniți, iar mai multe vehicule ale poliției au fost avariate, inclusiv o mașină de patrulare răsturnată și o motocicletă incendiată. Potrivit postului public israelian Kan, cele două femei se aflau într-o vizită oficială la domiciliul unui alt soldat când a izbucnit confruntarea.

La sfârșitul anului trecut, sute de mii de persoane au participat la unul dintre cele mai ample proteste împotriva încorporării organizate de ultraortodocși în ultimii ani.

Chestiunea serviciului militar a devenit tot mai controversată pe fondul războiului din Gaza, guvernul israelian dezbătând în prezent o legislație care ar impune încorporarea bărbaților ultraortodocși care nu urmează studii religioase cu normă întreagă.

De la proclamarea statului Israel în 1948, studenții înscriși cu normă întreagă la o școală religioasă (ieșiva) au fost exceptați de la serviciul militar. Această excepție a fost declarată neconstituțională de Înalta Curte de Justiție din Israel în urmă cu mai bine de un deceniu. Aranjamentele temporare care au permis menținerea ei au fost anulate oficial anul trecut, obligând guvernul să înceapă încorporarea membrilor acestei comunități.

Populația ultraortodoxă și-a dublat ponderea în totalul populației Israelului în ultimele șapte decenii și reprezintă în prezent aproximativ 14%.

Editor : M.I.