Live TV

Video Două tinere din armata israeliană, salvate de polițiști din calea unui grup de ultraortodocși furioși la periferia Tel Avivului

Data actualizării: Data publicării:
Israel Mideast Wars Ultra Orthodox
Peste 20 de persoane au fost arestate în urma incidentului. Sursa foto: Profimedia Images

Două tinere din armata israeliană au fost evacuate de poliție după ce au fost urmărite de un grup de bărbați ultraortodocși în orașul Bnei Brak, la periferia Tel Avivului. Potrivit presei locale, femeile ar fi fost confundate cu persoane care distribuiau ordine de încorporare.

Potrivit relatărilor, tinerele din cadrul forțelor de apărare israeliene (IDF) ar fi fost confundate cu persoane care încercau să distribuie ordine de încorporare, relatează BBC. Serviciul militar este obligatoriu pentru majoritatea evreilor israelieni, însă evreii ultraortodocși au fost mult timp exceptați. Tentativele de reformare a acestui regim au provocat indignare în comunitate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat incidentul, calificându-l drept „inacceptabil”. „Este vorba despre o minoritate extremistă care nu reprezintă întreaga comunitate haredi [ultraortodoxă]. Nu vom permite anarhia și nu vom tolera niciun atac împotriva militarilor IDF și a forțelor de securitate care își îndeplinesc atribuțiile cu devotament și hotărâre”, a adăugat el.

Poliția din Bnei Brak, situat la periferia Tel Avivului, a folosit grenade asurzitoare pentru a dispersa mulțimea și a arestat 23 de persoane, potrivit unui comunicat.

Trei polițiști au fost răniți, iar mai multe vehicule ale poliției au fost avariate, inclusiv o mașină de patrulare răsturnată și o motocicletă incendiată. Potrivit postului public israelian Kan, cele două femei se aflau într-o vizită oficială la domiciliul unui alt soldat când a izbucnit confruntarea.

La sfârșitul anului trecut, sute de mii de persoane au participat la unul dintre cele mai ample proteste împotriva încorporării organizate de ultraortodocși în ultimii ani.

Chestiunea serviciului militar a devenit tot mai controversată pe fondul războiului din Gaza, guvernul israelian dezbătând în prezent o legislație care ar impune încorporarea bărbaților ultraortodocși care nu urmează studii religioase cu normă întreagă.

De la proclamarea statului Israel în 1948, studenții înscriși cu normă întreagă la o școală religioasă (ieșiva) au fost exceptați de la serviciul militar. Această excepție a fost declarată neconstituțională de Înalta Curte de Justiție din Israel în urmă cu mai bine de un deceniu. Aranjamentele temporare care au permis menținerea ei au fost anulate oficial anul trecut, obligând guvernul să înceapă încorporarea membrilor acestei comunități.

Populația ultraortodoxă și-a dublat ponderea în totalul populației Israelului în ultimele șapte decenii și reprezintă în prezent aproximativ 14%.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
benjamin netanyahu face declaratii
Netanyahu pune condiții dure pentru un acord între SUA și Iran: „Am prezentat poziţia noastră foarte clar"
israel armata
Israelul face un apel direct către iranieni: Cooperați cu Mossad sau cu armata
donald trump
Un stat puternic s-a alăturat „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Document prezentat la Casa Albă: „Am semnat adeziunea”
Donald Trump (R) meets with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) at the White House, shake hands
Trump a „insistat” pe lângă Netanyahu asupra continuării discuţiilor cu Iranul. „Aceasta ar fi preferinţa mea”
Abelardo de la Espriella
Candidatul de dreapta la prezidenţiale din Columbia promite să bombardeze traficanţii de droguri cu sprijinul SUA
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Coaliția intră în ședință, după blocajul privind reforma...
trump
UE anunță că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului...
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu acuză că USR vrea să taie salariile „milițienilor”...
© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026
Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei
Ultimele știri
NASA a lasat două rachete din Alaska pentru a studia aurorele boreale
Un adolescent din Brașov a vandalizat două mașini în urma unei provocări primite pe o reţea socială. Un autoturism a ars cu totul
Finlanda înfiinţează un centru al NATO în Laponia pentru creşterea capacităţii defensive în Arctica
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale...
Fanatik.ro
Ce salariu are partenera de viață a lui Ilie Bolojan. Cum i s-au mărit veniturile cu aproape 40%
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”...
Adevărul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Pro FM
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale de la Eurovision 2026. Doi artiști au primit wild card din partea...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
PSD anunță bani mai mulți la pensie și anularea CASS. „Altfel plecăm de la guvernare”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online