Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit

Data publicării:
Navă spațială
Navă spațială pe orbita Pământului, imagine exemplificativă. Foto: Profimedia
Avionul spaţial autonom Shenlong (Dragonul Divin), construit de China, a fost lansat de la Centrul de Lansare a Sateliţilor Jiuquan, din deşertul Gobi, la 6 februarie, în cea de-a 4-a sa misiune orbitală, dar acest avion rămâne un mister, conform unui material publicat marţi de Space.com.

Guvernul de la Beijing a dat publicităţii foarte puţine informaţii cu privire la Shenlong, ale cărui trei misiuni anterioare pe orbita joasă a Terrei (LEO) au avut fost lansate în septembrie 2020, mai 2023 şi septembrie 2024, cu o durată de 2 zile, 276 de zile şi respectiv 266 de zile.

Varianta oficială este vagă şi anodină. Conform acesteia, avionul spaţial Shenlong participă la testarea unor tehnologii care „vor deschide calea unor călătorii spaţiale mai convenabile şi accesibile pentru utilizarea paşnică a spaţiului în viitor”.

Avionul american X-37B

Situaţia Dragonului Spaţial este similară avionului spaţial autonom american X-37B, iar discreţia este de asemenea împărtăşită: majoritatea misiunilor şi încărcăturilor avionului spaţial X-37B sunt clasificate.

Analiştii sunt de părere că Forţa Spaţială americană deţine două avioane spaţiale X-37B, care au lungimea de 8,8 metri şi care arată ca o variantă în miniatură a fostelor navete spaţiale ale NASA. Avionul spaţial X-37B a fost lansat pe orbită pentru prima oară în 2010 şi a ajuns la cea de-a 8-a misiune, care a fost lansată în luna august cu o rachetă Falcon 9, aparţinând SpaceX.

Deşi oficialii militari au insistat întotdeauna că X-37B este doar un platformă de testare tehnologică, vehiculul a stârnit suspiciuni în unele cercuri. La începutul zilelor sale de zbor, de exemplu, China îl considera aparent o armă spaţială. Dar aceste temeri sunt exagerate, spun unii experţi.

„Până în prezent, X-37B nu s-a apropiat şi nu s-a întâlnit vreodată cu niciun alt obiect spaţial cunoscut şi, în general, orbitează mult sub marea majoritate a sateliţilor operaţionali”, a scris organizaţia non-profit Secure World Foundation (SWF) în fişa sa informativă despre X-37B. A existat şi o excepţie de la regula orbitei joase, aşa cum se menţionează în fişa informativă - în timpul celei de-a 7-a misiuni, X-37B s-a plasat la peste 38.600 de kilometri de Pământ, pe o orbită extrem de eliptică.

X-37B ar fi, de asemenea, o platformă de lansare foarte slabă pentru armamentul spaţiu-sol, din cauza capacităţii sale mici de a transporta sarcină utilă şi a capacităţii limitate de generare a energiei.

„Armele hiperkinetice lansate din compartiment ar trebui să fie echipate cu propulsoare capabile să efectueze o manevră de deorbitare, ceea ce este puţin probabil, având în vedere spaţiul disponibil”, se arată în fişa informativă a SWF.

„X-37B în sine reintră ca naveta spaţială, aterizând cu o viteză estimată la 321 km/h, ceea ce înseamnă că se deplasează în atmosferă mult mai lent decât un vehicul nuclear de reintrare pe un arc balistic sau decât o armă hiperkinetică”, continuă fişa informativă. „Prin urmare, ar trebui să transporte explozibili convenţionali pentru a provoca pagube semnificative. X-37B, după reintrare, ar fi o bombă-planor foarte lentă, nu foarte manevrabilă, o pradă uşoară pentru orice sistem de apărare aeriană pe drumul său către ţintă”.

De la X-37B, la Shelong

O mare parte din acest raţionament este valabil şi pentru Shenlong. Se crede că are aproximativ aceeaşi dimensiune cu X-37B, de exemplu, aşa că nu ar trebui să existe motive de îngrijorare că acest avion spaţial ar putea transporta armament.

În fiecare dintre cele trei misiuni anterioare, avionul spaţial al Chinei a lansat însă unul sau mai multe obiecte pe orbită, conform informaţiilor din terţe surse - companii private de conştientizare situaţională spaţială sau chiar astronomi amatori, care au urmărit misiunile avionului spaţial Shenlong şi activităţile sale orbitale.

„Satelitul desfăşurat în timpul primei misiuni a demonstrat capacităţi de transmisie, iar satelitul desfăşurat în timpul celei de-a doua misiuni a lui Shenlong se crede că a testat capacităţi de propulsie independente”, a scris SWF în fişa sa informativă despre Shenlong. „Shenlong a efectuat numeroase manevre de apropiere şi operaţiuni de capturare/andocare cu sateliţii desfăşuraţi”.

Astfel de operaţiuni orbitale de proximitate (RPO) - care nu au fost demonstrate de X-37B - ar putea fi o prioritate a programului Shenlong, notează Space.com.

„Acesta este un set de competenţe de care sunt evident interesaţi, la fel ca Rusia, la fel ca Statele Unite” a declarat pentru Space.com Victoria Samson, director şef pentru securitatea şi stabilitatea spaţială pentru SWF.

Acest interes nu este tocmai surprinzător: Stăpânirea tehnologiei RPO ar permite operatorilor să realimenteze, să recondiţioneze, să modernizeze şi să deorbiteze propriii sateliţi - şi, potenţial, să inspecteze şi/sau să manipuleze sateliţii adverşi.

„Am ajuns aproape în punctul în care, dacă vrei să ai superioritate spaţială, trebuie să poţi efectua RPO-uri”, a spus Samson.

Prin urmare, munca orbitală a lui Shenlong îi îngrijorează pe unii experţi, care citează potenţialul său de armă antisatelit.

”Mai multe informaţii despre fiecare program ar fi de mare ajutor în direcţia atenuării unora dintre aceste temeri, dacă într-adevăr sunt nefondate”, a mai spus Samson.

 

