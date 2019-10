După 15 ani, în Cuba se redeschid magazinele în dolari

După 15 ani, în Cuba comunistă, reapar magazinele în dolari. Cubanezii au dat năvală să își cumpere electrocansice și piese de schimb pentru autoturisme, toate în dolari, în timp ce guvernul legat de numerar se străduiește să adune valută pentru importuri și plata datoriilor. Cei mai în vârstă îşi aduc aminte de shopurile din România comunistă, doar pentru străini însă. Dacă te duceai ca român cu valută ajungeai la puşcărie pentru că deţinerea de valută era interzisă prin lege. E greu de crezut că într-un stat în care salariul minim este de 20 de dolari pe lună, magazinele de electrocasnice sunt pline. Dar așa se întâmplă într-un sistem comunist, când statul îți pune limite. Iar valută există, din remiteri și economia neagră. Statul disperat face un compromis pentru a face rost de valută.

Mașinile de spălat, frigiderele, aparatele de aer condiționat, televizoarele și motociclete electrice sunt doar câteva dintre produsele care se vând acum în Cuba în dolari. Sunt bunuri care au fost scoase la vânzare cu prețuri mult mai mici decât ofertele similare de la alte magazine de stat, atunci când sunt disponibile pentru vânzare în echivalentul dolarului local - pesoul convertibil.

Totuși, salariul mediu pentru o persoană care lucrează la stat, indifferent de domeniu, este de aproximativ 20 de dolari pe lună. Cubanezii nu și-ar permite să dețină prea multe bunuri materiale. Statul are monopol pe comerțul exterior și pe vânzările cu amănuntul, însă cubanezii călătoresc în locuri precum Haiti, Mexic, Panama și Rusia, unde cheltuiesc sute de milioane de dolari pe bunuri pe care le vând apoi în națiunea din Caraibe pe piața neagră.

-Acest lucru avantajează cubanezii care nu pot călători pentru că pot cumpăra produse mai ieftine. Obținerea unei monede care poate fi schimbată în mod liber este o cu totul altă problemă, dar aceasta este ideea: nu plăteși prea mult pentru produse.

-Mi se pare un lucru bun pentru cine primește bani sau pentru cine are dolari într-un fel sau altul. Dar, nu cred că este o soluție grozavă, pentru că majoritatea oamenilor nu au dolari, doar aceia care primesc ajutor din partea familiei.

Dolarul a circulat liber în Cuba, alături de peso, pe la începutul anilor 90. În 2004 însă, a fost scos din circulație și a fost înlocuit de pesoul convertibil. Posesia dolarului și a altor valute de schimb este legală în Cuba, dar până acum nu a fost considerată o formă legală de plată în comerţul de stat.

Guvernul susține că pesoul convertibil este egal cu dolarul, dar produsele importante, atunci când sunt disponibile, au marje uriașe, pentru că trebuie cumpărate în valută, în timp ce cele două monede cubaneze nu au niciun fel de valoare în străinătate.

Acum, cubanezii care cumpără de la magazinele în dolari vor avea nevoie de un card bancar în monede de schimb precum euro sau dolarul. În Cuba, oamenii obțin de obicei valută prin remiteri sau prin alte mijloace cum ar fi schimbul de peso la valutişti .

Guvernul a spus că în zilele următoare se vor deschide 77 de magazine în dolari în toată țara, de care vor beneficia atât statul, cât și consumatorii. Însă, în realitate, aceste magazine sunt doar o confirmare a faptului că pesoul convertibil valorează de fapt mai puțin de un dolar, așa cum spunea guvernul.

-Este deja dolarizat, pentru că deja sunt puse prețuri în dolari. Așadar, este foarte complicat. Cum văd acest lucru în final? O devalorizare lentă a pesoului cubanez convertibil. Aceasta este o întoarcere la perioada de dinainte de 2004.

Economia de la Havana a evoluat pe două drumuri separate. Sunt două economii paralele. Orașul are magazine, farmacii, spitale pentru cubanezi și altele pentru străini. În plus, Cuba are două monede naționale - peso și peso convertibil, unde paritatea este de 1 la 25.

În prezent, economia ineficientă a guvernului din Cuba trece printr-o criză de lichiditate din cauza implozia sistemul social din Venezuela și a înăspririi embargoului comercial al Statelor Unite sub președintele Donald Trump. Țara depinde de combustibil, alimente și alte produse pe care trebuie să le importe. Iar valuta pe care o obține din exporturile de bunuri și servicii, cum ar fi zahărul, turismul și asistența tehnică este în declin.

