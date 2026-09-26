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Video După „Armata Dronelor”, Mihailo Fedorov vrea să schimbe fața războiului din Ucraina cu „Armata Roboților”

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3D rendering of robot hand holding grenade.
Reprezentare 3D a unui soldat-robot. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Roboți umanoizi în locul infanteriștilor din tranșee Roboții luptă deja în Ucraina, dar nu pot înlocui încă oamenii

Fostul ministru ucrainean al Apărării Mihailo Fedorov a lansat o nouă inițiativă în domeniul tehnologiei militare, prin care vrea să reducă prezența soldaților în cele mai periculoase misiuni de pe front. „Armata Roboților” va reuni investiții, cercetare și testarea de noi tehnologii alături de militari, cu obiectivul de a introduce inclusiv roboți umanoizi în luptă.

Anunțul a fost făcut simultan pe rețelele sociale și în cadrul unei prezentări susținute la conferința IT Arena de anul acesta, desfășurată la Liov, pe 26 septembrie. Este cel mai recent proiect al lui Fedorov în domeniul tehnologiei militare după ce a fost demis, într-un context controversat, de președintele Volodimir Zelenski, în luna iulie, scrie Kyiv Independent.

Potrivit lui Fedorov, inițiativa, inspirată de succesul proiectului „Armata Dronelor”, lansat în 2022, pe când era ministru al Transformării Digitale, nu va fi o singură companie, ci un „ecosistem”.

„Vom investi în companii din domeniul tehnologiei pentru apărare, vom lansa propriile proiecte tehnologice, vom dezvolta capacități de cercetare și dezvoltare, vom testa soluții împreună cu militarii și vom extinde cât mai rapid acele lucruri care funcționează cu adevărat pe câmpul de luptă”, a declarat fostul ministru.

După demiterea sa din funcția de ministru al Apărării, Fedorov nu a precizat inițial care va fi următorul său proiect, în timp ce mii de ucraineni au protestat timp de mai multe săptămâni în întreaga țară, cerând revenirea în funcție a reformatorului cunoscut pentru orientarea sa către tehnologie.

După ce a lansat o provocare importantă la adresa ordinii politice din Ucraina pe timp de război, cerând organizarea de alegeri la jumătatea lunii august, Fedorov și-a îndreptat ulterior atenția către tehnologia pentru apărare.

În timpul unei vizite intens mediatizate în Statele Unite, la sfârșitul lunii august, unde s-a întâlnit cu susținători, donatori și lideri din industria tehnologiei, Fedorov a anunțat crearea unui fond destinat stimulării inovației și extinderii producției pentru a răspunde celor mai importante nevoi de apărare ale Ucrainei.

Doar câteva zile mai târziu, fostul ministru a anunțat că își va lansa propria companie de tehnologie pentru apărare, unul dintre primii investitori urmând să fie Alex Karp, CEO-ul controversatei companii de tehnologie Palantir, ale cărei produse sunt utilizate în efortul de război al Ucrainei. În anunțul privind „Armata Roboților”, Fedorov nu a precizat ce organizație se află în spatele inițiativei.

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„Chiar și în afara guvernului, acum din sectorul privat, continuăm să lucrăm la viziunea noastră privind războiul tehnologic - Aer. Uscat. Economie - și la misiunea noastră principală: să creăm tehnologii care să ajute Ucraina să câștige și să salveze viețile militarilor noștri”, a declarat Fedorov. El a lansat, de asemenea, un apel către inginerii specializați în robotică să se alăture echipei „Armata Roboților”.

Roboți umanoizi în locul infanteriștilor din tranșee

Viziunea lui Fedorov pentru „Armata Roboților” pune un accent deosebit pe dezvoltarea roboților umanoizi care să îi înlocuiască pe infanteriști în tranșee.

Potrivit presei ucrainene care a urmărit prezentarea sa de la IT Arena, Fedorov a declarat că inițiativa își propune ca, în termen de șase luni, un robot umanoid să ucidă pentru prima dată un militar inamic, iar în termen de 12 luni să fie realizat primul asalt reușit asupra unei poziții inamice fără participarea infanteriei.

Chiar și în cazurile devenite cunoscute în care au fost desfășurate „asalturi” exclusiv cu vehicule terestre fără pilot, descrise de unele dintre unitățile de elită ale Ucrainei, un teritoriu nu este considerat cucerit până când militarii nu ajung efectiv la fața locului.

Pe rețelele sociale, anunțul a fost însoțit de un videoclip generat cu inteligență artificială, în care apar roboți cu forme și dimensiuni spectaculoase luptând în tranșee și pe câmpuri. Imaginile prezintă militari purtând uniforme și însemne ucrainene, însă narațiunea în limba engleză nu menționează Ucraina.

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„Roboții interceptează inamicul, se apără împotriva atacurilor, distrug ținte și înaintează primii spre pozițiile inamice”, se afirmă în videoclip. „Oamenii controlează sistemele de la o distanță sigură și intră în poziția curățată numai atunci când este sigur. Da, sună ca războiul viitorului, dar noi suntem deja acolo.”

Roboții luptă deja în Ucraina, dar nu pot înlocui încă oamenii

Vehiculele terestre fără pilot (UGV), cunoscute în Ucraina drept „complexe robotice terestre”, au ajuns să joace un rol tot mai important pentru ambele tabere pe câmpul de luptă, în special în misiunile logistice.

Prezența masivă a dronelor FPV inamice face ca misiunile de aprovizionare sau evacuarea răniților cu vehicule în apropierea liniei frontului să fie extrem de periculoase.

Deși nu au echipaj la bord, aceste vehicule nu sunt aproape niciodată roboți autonomi în adevăratul sens al cuvântului. Ele sunt pilotate direct de operatori umani, de regulă prin intermediul unei conexiuni la internet Starlink.

Unele unități mai bine echipate folosesc UGV-uri pentru a deschide focul direct asupra inamicului sau pentru a ataca poziții terestre. Experiența practică a „roboților care luptă în locul oamenilor” în Ucraina se află însă încă într-o fază incipientă, iar dezvoltarea lor este îngreunată de mai mulți factori.

Dronele terestre, asemenea oricărui alt vehicul de luptă, dispun de cantități limitate de energie și muniție și trebuie întreținute, reîncărcate și realimentate cu muniție de oameni aflați pe teren.

Chiar dacă sunt mai mici și mai greu de observat decât vehiculele cu echipaj, UGV-urile înregistrează, la rândul lor, pierderi ridicate provocate de dronele inamice atunci când operează în apropierea liniei frontului.

Majoritatea modelelor de roboți prezentate în videoclipul lui Fedorov, inclusiv roboți umanoizi, sferici sau roboți care seamănă cu câini și păianjeni, nu sunt folosite în prezent în luptele din Ucraina.

Editor : M.I.

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