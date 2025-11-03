Live TV

După Cazul Pelicot, Franța ia măsuri pentru a defini toate actele sexuale neconsensuale drept viol

Gisele Pelicot
Gisele Pelicot.
Legislatorii francezi au aprobat o lege care introduce conceptul de consimțământ în definiția legală a violului, în urma șocantului proces Gisèle Pelicot de anul trecut, informează Politico.

În timp ce avocații au insistat ani de zile ca Franța să schimbe definiția violului și a agresiunii sexuale pentru a interzice actele neconsensuale, cazul Pelicot, în care 51 de bărbați au fost acuzați că au violat-o cu ajutorul fostului ei soț, care o drogase, a dat un nou impuls și a pus lucrurile în mișcare.

Până în prezent, legea franceză definea agresiunea sexuală — inclusiv violul — ca acte comise prin „violență, constrângere, amenințare sau surprindere”. Unii dintre avocații din proces și-au concentrat fără succes apărarea pe argumentul că definiția nu impunea în mod explicit obținerea consimțământului partenerului, susținând că clienții lor credeau că participau la un fetiș sexual împărtășit de cuplu.

Noua lege prevede că „orice act sexual neconsensual ... constituie agresiune sexuală”.

Consimțământul trebuie să fie „liber și informat”, acordat pentru un act specific înainte de desfășurarea acestuia, și trebuie să fie „revocabil”, se adaugă în lege.
Un aspect crucial este faptul că se specifică în mod explicit că consimțământul nu poate fi „dedus exclusiv din tăcerea sau lipsa de reacție a victimei”.

