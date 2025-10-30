Uraganul Melissa, care a lăsat în urmă cel puţin 24 de morţi în Haiti, a devastat regiuni întregi din Jamaica şi a inundat Cuba, urmează să ajungă joi în Insulele Bermude, după un parcurs de mai multe zile în Marea Caraibilor, anunță BBC.

„Condiţiile meteorologice din Bermude se vor deteriora rapid în această după-amiază târziu şi în această seară”, a indicat în cel mai recent buletin al său Centrul Naţional pentru Uragane din SUA (NHC), raportând vânturi de până la 165 km/h.



Autorităţile din Bahamas au anulat în schimb „alerta de uragan” pentru regiunile centrale şi sudice ale arhipelagului, aceeaşi măsură fiind luată şi pentru insulele Turks şi Caicos.

Potrivit unui studiu publicat marţi de climatologi de la Imperial College London, schimbările climatice cauzate de activitatea umană au făcut ca uraganul Melissa să devină mai puternic şi mai distructiv.



De miercuri, în Cuba au început operaţiunile de curăţare a străzilor inundate şi acoperite de resturi. La Santiago de Cuba, al doilea oraş ca mărime al ţării, porţiuni de clădiri s-au prăbuşit, iar acoperişurile din tablă nu au rezistat. Oraşul a rămas fără electricitate, numeroşi stâlpi fiind doborâţi la pământ.



Preşedintele cubanez Miguel Díaz-Canel a declarat că uraganul a provocat „pagube considerabile”, fără a fi raportate însă victime, potrivit autorităţilor.

În Haiti, unde furtuna nu a atins uscatul, cel puţin 24 de persoane, dintre care zece copii, au murit în urma ploilor torenţiale, iar 18 sunt date dispărute, potrivit unui nou bilanţ comunicat joi de ONU.



Melissa a fost cel mai puternic uragan care a atins uscatul în ultimii 90 de ani atunci când a lovit Jamaica marţi ca uragan de categoria a 5-a, cea mai înaltă pe scara Saffir-Simpson, însoţit de vânturi de aproximativ 300 km/h.



Treptat, ajutorul internaţional a început să sosească în ţările afectate.

Statele Unite au „trimis echipe de salvare şi intervenţie în zonele afectate, precum şi provizii vittale”, a anunţat pe X secretarul de stat american Marco Rubio.



De asemenea, Regatul Unit va acorda o asistenţă financiară de urgenţă în valoare de 2,5 milioane de lire sterline (n.r. 2,8 milioane de euro) ţărilor afectate.



„Uraganul ne aminteşte că este din ce în ce mai urgent să restabilim echilibrul şi armonia naturii”, a declarat regele Charles al III-lea într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

Editor : C.A.