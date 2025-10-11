După ce a furat acum 50 de ani o bucată dintr-o coloană antică din Olympia, o femeie a decis să restituie Greciei artefactul

O femeie din Germania care a furat vârful unei coloane antice din situl arheologic Olympia în urmă cu peste 50 de ani i-a restituit Greciei acel obiect, prin intermediul unei universităţi germane, a anunţat sâmbătă Ministerul elen al Culturii.

Obiectul din calcar, ce măsoară 24 de centimetri în înălţime şi 33,5 de centimetri în lăţime, a fost furat din Leonidaion, o casă de oaspeţi care datează din secolul al IV-lea î.Hr, informează AFP, preluat de Agerpres.

Este cel de-al treilea obiect returnat în ultimii ani Greciei de Universitatea din Munster, din Germania, care a iniţiat procedura de restituire în cursul zilei de vineri.

„Motivată de restituirea recentă a unor antichităţi importante de Universitatea din Munster către ţările lor de origine, femeia în cauză a decis să predea obiectul către această universitate, care s-a angajat să îl predea Greciei şi sitului antic Olympia", a declarat ministerul elen, care a salutat „sensibilitatea şi curajul" persoanei responsabile de acest furt.

În 2019, universitatea germană a retrocedat o cupă de vin ce i-a aparţinut unui campion desemnat la prima ediţie a Jocurilor Olimpice moderne, organizată la Atena în 1896.

În 2024, a fost restituit şi un bust masculin din marmură, ce data din epoca romană şi care provenea dintr-un cimitir din Salonic.

Restituirea unui fragment dintr-o coloană antică „doveşte că istoria şi cultura nu cunosc graniţe, ci necesită cooperare, responsabilitate şi respect reciproc", a declarat Giorgios Didaskalou, un oficial din cadrul Ministerului Culturii din Grecia.

La rândul lui, curatorul Muzeului de Arheologie de la Universitatea din Munster, Torben Schreiber, a declarat că „nu este niciodată prea târziu pentru a face ceea ce este just, moral şi echitabil".

Autorităţile de la Atena încearcă de mulţi ani să obţină repatrierea unor antichităţi în Grecia fără să fie nevoite să iniţieze proceduri judiciare.

Obiectivul lor principal rămâne întoarcerea în ţară a Frizelor Partenonului, care sunt deţinute de British Museum din Londra începând din secolul al XIX-lea.

Editor : C.S.