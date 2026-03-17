Video După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”

Dacă începutul de an era marcat de controversele privind preluarea controlului asupra Groenlandei de către Statele Unite, temă de mare iritare pentru Europa, acum, în plină confruntare în Orientul Mijlociu, care perturbă economia mondială, iată că preşedintele american Donald Trump găsește timp pentru a-și intensifica retorica împotriva Cubei. El a declarat luni că se aşteaptă să aibă "onoarea" de a "lua Cuba într-o formă sau alta" şi că poate face orice vrea cu ţara vecină, relatează Reuters şi dpa, preluate de Agerpres.

Declaraţiile ameninţătoare survin chiar dacă Statele Unite şi Cuba au deschis discuţii menite să îmbunătăţească relaţiile lor în mare parte ostile şi care au ajuns într-unul dintre cele mai controversate momente din cei 67 de ani de când Fidel Castro a răsturnat regimul din ceea ce fusese un aliat apropiat al Washingtonului.

„Cred că voi avea onoarea de a lua Cuba. Este o mare onoare. Să iau Cuba într-o formă sau alta”, a declarat Trump presei, în timp ce insula se confruntă cu o criză economică fără precedent, exacerbată de o blocadă petrolieră impusă de SUA după capturarea fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro.

„Indiferent dacă o eliberez, dacă o iau, cred că pot face orice vreau cu ea. Vreţi să ştiţi adevărul”, a spus Trump în faţa jurnaliştilor în timpul semnării unui ordin executiv în Biroul Oval.

„E o naţiune foarte slăbită în acest moment. Este o naţiune eşuată. Nu au bani, nu au petrol, nu au nimic”, a adăugat el.

După ce Trump a vorbit, New York Times a relatat că înlăturarea preşedintelui cubanez Miguel Diaz-Canel din funcţie este un obiectiv cheie al SUA în discuţiile bilaterale. Citând patru persoane familiarizate cu discuţiile, publicaţia a scris că americanii le-au semnalat negociatorilor cubanezi că Diaz-Canel trebuie să plece, dar lasă următorii paşi în seama cubanezilor.

Cuba a respins în mod tradiţional orice interferenţă în afacerile sale interne şi a considerat orice propuneri pe acest front un factor decisiv pentru orice acord.

Diaz-Canel, în vârstă de 65 de ani, care i-a succedat lui Fidel Castro şi fratelui său Raul Castro ca preşedinte în 2018, a declarat vineri că se aşteaptă ca discuţiile cu Statele Unite să aibă loc „în baza principiilor egalităţii şi respectului pentru sistemele politice ale ambelor ţări, suveranităţii şi autodeterminării”.

Însă Trump, după ce l-a înlăturat pe Maduro de la putere şi s-a alăturat Israelului în atacul asupra Iranului, a reflectat deschis că „următoarea” Cuba va fi. El a intensificat presiunea prin oprirea tuturor transporturilor de petrol venezuelean către Cuba şi ameninţând că va impune tarife oricărei ţări care vinde petrol Cubei.

Drept urmare, Cuba susţine că nu a primit niciun transport de petrol de trei luni şi că a impus un raţionalizare severă a energiei, ceea ce a dus la întreruperi extinse de curent. O mare parte din economia sa a stagnat. Luni, reţeaua electrică a Cubei s-a prăbuşit, lăsând ţara cu 10 milioane de locuitori fără energie electrică.

Duminică, Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One: „Vorbim cu Cuba, dar vom rezolva cu Iran înainte de Cuba”.

