După îndemnul preşedintelui Kazahstanului, și Narendra Modi îi cere lui Vladimir Putin să pună capăt „războiului fără sfârșit”

Prim-ministrul indian Narendra Modi transmite un mesaj puternic de pace din „țara lui Gandhi și țara lui Buddha” în cadrul întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin, care a avut loc în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) de la Bișkek, relatează RBC-Ukraine.

În cadrul discuției pe care a purtat-o cu Putin, Modi a afirmat că lumea trebuie să opteze, în cele din urmă, pentru pace.

„Trebuie să renunțăm la războiul fără sfârșit și să ne îndreptăm spre încetarea războiului”, i-a spus prim-ministrul indian președintelui rus.

El consideră că fiecare zi petrecută în război face umanitatea să regreseze, în timp ce fiecare pas spre pace o umple de „o nouă speranță și un nou entuziasm”.

„Acest lucru este esențial pentru bunăstarea umanității. O soluționare pașnică a tuturor problemelor cât mai curând posibil este ceea ce își dorește umanitatea, iar acesta este mesajul Indiei”, a declarat Modi.

Declarațiile vin în contextul în care și preşedintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a cerut îngheţarea războiului din Ucraina. Îndemnul a fost făcut în timpul unei întâlniri cu Vladimir Putin.

„Probabil că a sosit momentul să îngheţăm acest conflict şi să revenim la formula Istanbul, întrucât acolo s-au obţinut rezultate semnificative”, i-a spus Tokaev lui Putin, la întâlnirea care a avut loc în oraşul rus Omsk.

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Editor : A.M.G.