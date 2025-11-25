Live TV

După precedentul creat ieri de români, trei britanici au fugit după avion, tot pe pista aeroportului din Koln. Ce spune poliția germană

Aeroportul Koln
Aeroportul Koln. Foto: Profimedia

Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează dpa.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a relatat că trei cetăţeni britanici care doreau să se întoarcă în ţara lor au deschis sâmbătă ieşirea de urgenţă a unui avion, declanşând alarma. Ei au fost ulterior opriţi de personalul de securitate, scrie Agerpres.

Cu o zi înainte, doi români în vârstă de 28, respectiv 47 de ani, au spart protecţia din sticlă a unui comutator de urgenţă, după ce au scăpat cursa aeriană spre Bucureşti. Ei au fugit pe pistă încercând să se urce în avion, dar au fost reţinuţi de un angajat al securităţii aeroportului până la intervenţia poliţiei.

Împotriva românilor a început deja o procedură penală. Britanicii nu au fost încă acuzaţi oficial, dar un purtător de cuvânt al aeroportului a explicat că deschiderea uşilor pentru urgenţe ale avioanelor fără motive temeinice este interzisă. Nici unii, nici alţii nu au reuşit să urce în avioane.

Aeroportul din Koln îşi rezervă dreptul la demersuri judiciare şi analizează opţiunile, a precizat oficialul respectiv.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a afirmat că incidentele similare în două zile consecutive sunt „fără îndoială remarcabile”.

Editor : Sebastian Eduard

