Dus la închisoare, arhitectul criminal în serie din New York a pus doar o întrebare care i-a speriat pe gardieni

Rex Heuermann, criminalul în serie de pe Gilgo Beach, New York, a avut o singură întrebare care i-a îngrozit pe angajații închisorii în care a fost dus săptămâna trecută, după arestarea lui.

În timp ce Heuermann, de 59 de ani, căsătorit și tată a doi copii, era înregistrat la închisoarea din Suffolk County, New York, fiind acuzat de mai multe crime, singura lui curiozitate era legată de notorietate. „Am apărut la știri?”, i-a întrebat el pe ofițerii care îi completau formele, potrivit The Independent, care citează presa americană.

Victime descoperite pe Gilgo Beach FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Însă interesul lui Heuermann pentru relatările presei despre crime nu este nou. Documentele instanței arată că în ultimul an, între martie 2022 și iunie 2023, el a căutat online obsesiv informații despre cursul anchetei, detalii despre victime și familiile acestora, a citit știri despre caz și a căutat podcasturi și documentare despre crime.

De asemenea, a fost preocupat de activitatea echipei speciale constituite de comisarul de poliție din Suffolk, Rodney Harrison, în ianuarie 2022, în scopul de a rezolva cazul crimelor și de a prinde autorul.

Printre întrebările la care a căutat răspunsuri online se numără: „de ce nu a fost prins criminalul în serie din Long Island”, „ucigașul Long Island” și „apel telefonic pentru ucigașul în serie din Long Island”.

Știind că urmărește cu atenție ancheta, poliția a spus că a ținut cursul evenimentelor sub supraveghere atentă, până în seara de 13 iulie, când l-a reținut la ieșirea din biroul său din Midtown Manhattan.

Videoclipul dramatic arată o echipă de ofițeri îmbrăcați în civil care îl înconjoară și îl arestează în zona aglomerată.

Seria crimelor de pe Gilgo Beach

Rex Heuermann a fost acuzat că le-a ucis pe Megan Waterman, Melissa Barthelemy și Amber Costello.

Cele trei femei, care lucrau toate ca escorte, au dispărut fără urmă între 2007 și 2010. Cadavrele lor au fost găsite în decembrie 2010, în timp ce poliția o căuta pe Shannan Gilbert, o prostituată care a dispărut după ce a fost la un client în Oak Park și apoi a sunat la 911 și a spus că se teme pentru viața ei.

Rex Heuermann este, de asemenea, suspectat că a ucis-o pe Maureen Brainard-Barnes, care a fost văzută ultima dată în viață la începutul lunii iunie 2007, în New York City. Maureen Brainard-Barnes, împreună cu Megan Waterman, Melissa Barthelemy și Amber Costello au fost numite de anchetatori „Gilgo Beach Four”, după zona în care au fost descoperite.

Cele patru femei au fost găsite la jumătate de kilometru una de alta, legate cu curele sau bandă, învelite în materiale textile.

Cele patru se numără printre cele 11 victime, majoritatea lucrătoare sexuale, ale căror cadavre au fost găsite în zona Gilgo Beach în 2010 și 2011.

După arestarea lui Heuermann, biroul șerifului din Suffolk a spus că acesta a fost plasat sub supraveghere, pentru a nu se sinucide.

Cum a fost legat arhitectul Heuermann de crimele de pe plajă

În timp ce presupusul criminal în serie de află în spatele gratiilor, poliția continuă să percheziționeze casa familiei sale din Massapequa Park și o unitate de depozitare situată la 3 km de casă.

Anchetatorii au spus că sunt în căutarea unor „părți ale corpului” și „trofee” luate de ucigaș de la victime. Până acum nu este foarte clar dacă s-au găsit astfel de probe, însă, la percheziții a fost solicitată și prezența legistului.

Weekendul trecut, din casa suspectului au fost ridicate și conficate între 200 și 300 de arme de foc, casă care se află la doar 20 de minute de mers cu mașina de Gilgo Beach, unde ucigașul a aruncat cadavrele victimelor sale. Heuermann avea permise pentru 92 dintre arme.

Pe lângă uciderea lui Brainard-Barnes, poliția investighează dacă Heuermann poate fi legat și de celelalte șapte crime - cadavre de asemenea găsite de-a lungul plajei Gilgo.

Anchetatorii verifică și dacă suspectul are legătură și cu alte crime care au avut loc în cinci cartiere din New York. Heuermann, însă, are proprietăți Carolina de Sud și Las Vegas și s-au deschis și aici anchete în cazul unor crime nerezolvate.

Heuermann a fost legat de crime printr-un pont venit de la un proxenet, căutări online suspecte, apeluri telefonice către familiile victimelor, părul soției sale găsit pe unul din cadavre și o cutie de pizza.

El a pledat nevinovat la audierea din instanță de pe 14 iulie, unde s-a decis să fie reținut fără drept de eliberare pe cauțiune.

Crimele de pe Gilgo Beach i-au încurcat pe polițiștii din Suffolk, care au crezut că ar putea fi opera unuia sau mai multor criminali în serie.

Seria crimelor a început în mai 2010, când Gilbert a dispărut după ce a părăsit casa unui client pe jos, lângă plaja Gilgo. Ea a sunat la 911 și a cerut ajutor spunând că se teme pentru viața ei, apel după care nu a mai fost văzută îăn viață.

În ce o căutau pe Gilbert în desișul de lângă plajă, polițiștii au descoperit rămășițele altei femei. În câteva zile, rămășițele altor trei victime au fost găsite în apropiere. Până în primăvara lui 2011, au fost găsite rămășițele a 10 victime, între care opt femei, un bărbat și un copil mic.

Cadavrul lui Gilbert a fost găsit în decembrie 2011. La fel ca Gilbert, majoritatea victimelor erau prostituate.

Cine este Rex Heuermann

Rex Heuermann este arhitect și deține RH Consultants and Associates, o firmă de arhitectură din Manhattan care se descrie drept „prima firmă de arhitectură din New York”.

Associated Press a raportat că are o fiică și un fiu vitreg. Un vecin a spus despre suspect că mergea la serviciu în fiecare dimineață, îmbrăcat la costum și cravată și purtând o servietă.

Vecinii lui s-au declarat surprinși de arestarea lui și au povestit că era un bărbat liniștit care nu deranja pe nimeni: "Suntem șocați. Pentru că acesta este un cartier foarte, foarte liniștit. Toată lumea se cunoaște, toți vecinii noștri, suntem cu toții prietenoși."

