„E ca și cum am trăi într-o cușcă”: Islamabadul, sub blocaj în așteptarea negocierilor dintre SUA și Iran. „Avem nevoie de muncă”

În tot Islamabadul s-a instituit un blocaj. Străzile capitalei pakistaneze sunt pustii de zile întregi, magazinele au fost închise, iar transportul public a fost suspendat. Funcționarilor și angajaților de birou li s-a cerut să lucreze de acasă, în timp ce muncitorii s-au trezit fără loc de muncă. Singurele persoane vizibile sunt cele îmbrăcate în uniforme militare și de poliție, care stau aliniate de-a lungul străzilor, relatează The Guardian.

Pentru mulți, pare o întoarcere la perioada pandemiei. Totuși, cauza nu este un virus, ci faptul că Islamabadul găzduiește negocierile dintre SUA și Iran, care promit să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, orașul fiind supus unor măsuri stricte de securitate în așteptarea celor două delegații.

Cu toate acestea, pe fondul incertitudinii cu privire la desfășurarea negocierilor, nemulțumirea a crescut. Pentru oameni, restricțiile draconice și aparent fără termen limită au devenit o sursă de frustrare și de dificultăți economice.

Mulți muncitori din Islamabad și din orașul vecin Rawalpindi, care nu își puteau permite să închirieze un apartament, au fost evacuați fără menajamente din căminele în care locuiau sâmbătă, în urma unui ordin guvernamental, iar zeci de mii dintre ei au fost nevoiți să-și găsească în grabă un loc unde să se adăpostească.

Zi după zi, pe măsură ce discuțiile promise nu se concretizează, iar măsurile de izolare a orașului sunt prelungite în mod repetat, mulți se întreabă cât timp vor mai fi ținuți departe de mijloacele lor de trai.

Areej Akthar, asistentă medicală la Institutul de Științe Medicale din Pakistan, un spital de stat din Islamabad, s-a numărat printre miile de persoane care au fost nevoite să-și părăsească locuințele. „Sâmbătă a fost o zi haotică”, a spus ea. „Am norocul ca satul meu să fie la trei ore distanță cu mașina. Dar mulți oameni [care] proveneau din orașe și provincii îndepărtate au fost nevoiți să-și implore colegii, prietenii și rudele să le permită să rămână până la încheierea negocierilor dintre SUA și Iran.”

Pe măsură ce negocierile întârzie, frustrarea lui Akthar a crescut. Închiderea transportului public înseamnă că nu poate să se întoarcă în oraș. „E ca și cum am trăi într-o cușcă”, a spus ea. „Nu ne putem întoarce la muncă. Mulți, ca și mine, nu-și permit să închirieze un apartament, de aceea locuim în hosteluri”.

Mulți locuitori s-au plâns, de asemenea, că măsurile de izolare agravează impactul economic al războiului asupra cetățenilor obișnuiți.

De când Statele Unite și Israelul au început să bombardeze Iranul la sfârșitul lunii februarie, iar Teheranul a ripostat prin închiderea strâmtorii Hormuz – ruta de transport pentru o cincime din petrolul și gazul mondial –, Pakistanul s-a numărat printre țările cele mai grav afectate de criza energetică. Au fost impuse întreruperi de curent de până la șapte ore din cauza penuriei de combustibil, în timp ce multe restaurante din capitală au fost nevoite să închidă din cauza lipsei gazului de gătit.

Restaurantele care rămăseseră deschise au fost acum nevoite să-și închidă porțile, în timp ce șoferii de taxi au semnalat o scădere cu 50% a veniturilor lor.

Muhammad Zubair, în vârstă de 45 de ani, un muncitor plătit cu ziua, a declarat că nu a putut munci în ultimele șase zile și că îi era din ce în ce mai foame pe zi ce trecea.

Așezat pe trotuar în Islamabad, Zubair nu era deloc convins că organizarea unor discuții la nivel înalt ar fi în beneficiul poporului pakistanez. „Lockdown-ul înseamnă lipsa muncii, iar lipsa muncii înseamnă lipsa hranei. Guvernului nu-i pasă de săraci. Avem nevoie de muncă ca să ne hrănim copiii.”

Guvernul a anunțat că examenele pentru peste 1.200 de candidați la funcții publice vor fi mutate la Lahore, la o distanță de peste 370 km. Yasir Mushtaq a declarat că nu este sigur dacă își va permite să călătorească pentru a se prezenta la examene. „Va trebui să împrumut bani”, a spus el. „Situația este și mai gravă pentru candidații de sex feminin. Multe femei nu pot călători singure fără să fie însoțite de părinți. Unele se gândesc să renunțe la examene.”

Un înalt oficial a declarat că avea impresia că întreaga țară se oprise din activitate în timp ce se așteptau deciziile de la Washington și Teheran. „Suntem cu toții în lockdown și parcă ne-am întors la vremurile pandemiei de coronavirus.”

