Live TV

Echipa lui JD Vance a cerut creșterea nivelului unui râu din Ohio pentru o plimbare cu barca în familie

Data actualizării: Data publicării:
JD Vance
JD Vance, vicepreședintele SUA / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cerere „pentru siguranță”, dar cu beneficii personale USACE: „Fără derogări”, dar și fără anunț public Critici dure, cu acuzații de tratament preferențial

Vicepreședintele SUA, JD Vance, este în centrul unei controverse după ce echipa sa ar fi solicitat autorităților americane ridicarea nivelului râului Little Miami, un afluent al râului Ohio, chiar în ziua aniversării sale, relatează The Guardian.

Oficial, intervenția a fost justificată prin nevoile de securitate ale Serviciului Secret, însă critici în domeniul eticii guvernamentale îl acuză pe Vance de ipocrizie și de folosirea discreționară a resurselor publice în scop personal.

Cerere „pentru siguranță”, dar cu beneficii personale

Conform unui răspuns oficial trimis către The Guardian de Corpul de Geniu al Armatei SUA (USACE), Serviciul Secret a solicitat „o creștere temporară a debitului” deversat din lacul de acumulare Caesar Creek, pentru a permite navigarea în siguranță a personalului în timpul unei vizite oficiale în zona râului Little Miami, în sud-vestul statului Ohio.

JD Vance a fost văzut în zonă pe 2 august, ziua sa de naștere, când a împlinit 41 de ani, într-o excursie cu barca. O sursă anonimă apropiată de subiect a declarat că scopul real al cererii ar fi fost să creeze „condiții ideale pentru caiac” în timpul unei vacanțe de familie. The Guardian nu a putut confirma această afirmație în mod independent.

Datele publice ale Institutului Geologic al SUA (USGS) arată o creștere bruscă a nivelului râului și o scădere a nivelului lacului de acumulare în primele zile ale lunii august, în perioada vacanței vicepreședintelui american.

USACE: „Fără derogări”, dar și fără anunț public

USACE a transmis că cererea a fost conformă cu Manualul de Control al Apelor pentru lacul Caesar Creek și că nu a necesitat o derogare de la procedurile standard. Potrivit purtătorului de cuvânt Gene Pawlik, „operațiunea nu a afectat negativ nivelurile de apă din aval sau amonte”, iar „părțile interesate din aval au fost informate în prealabil”.

Deși USACE a mai făcut astfel de „eliberări speciale” în trecut, acestea au fost de obicei destinate evenimentelor publice sau antrenamentelor echipelor de urgență. De această dată, nu a existat nicio informare publică în prealabil privind modificarea debitului, o lipsă notabilă de transparență în comparație cu alte cazuri similare.

Surse apropiate au precizat că astfel de intervenții nu se fac în mod normal pentru persoane individuale. Reglementările USACE impun documentație oficială și justificare clară pentru orice abatere de la normă în special în contextul potențialelor riscuri, cum ar fi inundațiile sau impactul asupra mediului.

Critici dure, cu acuzații de tratament preferențial

În timp ce nu există acuzații formale de ilegalitate, gestul ridică întrebări etice. Richard Painter, fost avocat pentru etică în administrația George W. Bush, a declarat că acțiunea este „ipocrită și revoltătoare”, mai ales în contextul în care administrația Trump a redus drastic bugetele pentru agențiile federale, inclusiv pentru Serviciul Parcurilor Naționale (NPS).

Organizația National Parks Conservation Association estimează că NPS a pierdut aproximativ un sfert din personal din ianuarie până în prezent, ceea ce a dus la închideri parțiale și reducerea programului de vizitare în multe parcuri naționale, afectând familiile obișnuite.

„Aceste reduceri afectează direct vacanțele oamenilor de rând”, a spus Painter. „Faptul că se invocă Serviciul Secret ca justificare e discutabil. Ce ar fi trebuit să facă Vance era să aleagă alt loc pentru vacanță.”

Norm Eisen, fost consilier special pentru etică în administrația Obama, a fost și mai dur: „Când eram responsabil de etică la Casa Albă, primeam cereri neobișnuite, dar niciodată una care să implice modificarea debitului unui râu pentru o plimbare cu caiacul. Nu aș fi permis așa ceva, indiferent de motivație. Chiar dacă nu încalcă formal regulile, creează aparența clară că vicepreședintele SUA primește tratament preferențial.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
3
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
4
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
Nicușor Dan.
5
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Digi Sport
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu...
toiu
Oana Țoiu, vizită oficială în Ucraina. Șefa diplomației a vizitat...
FUNERALII_ILIESCU_ZIUA_2_CIMITIR_04_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda
De ce șefii de stat, înmormântați cu onoruri militare, sunt...
BUCURESTI - BOOKFEST 2019 - 1 IUNIE 2019
Adrian Năstase le reproșează politicienilor că au lipsit de la...
Ultimele știri
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud traversând un fluviu înot, agățat de bucăţi de polistiren
Un papagal vorbitor i-a ajutat pe polițiști să bage în închisoare o rețea de traficanți de droguri din Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Vladimir Putin
Oficial de la Kremlin: Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele zile”
donald trump in birou
Donald Trump vrea să preia controlul asupra Washingtonului, chiar dacă legea nu-i permite. Acțiunile liderului de la Casa Albă
marco rubio
SUA acuză UE de cenzură online. Marco Rubio le cere diplomaților americani să conteste legea DSA
President Donald J. Trump signs an Executive Order on on the Administration’s tariff plans at a “Make America Healthy Again” event, Wednesday, April 2, 2025, in the White House Rose Gardent. (Official White House Photo by Abe McNatt)
Noile tarife americane lovesc de astăzi zeci de țări. Trump promite că vor curge „miliarde” în SUA
Abrams Live Fire Qualifications
Un soldat american a fost arestat pentru spionaj. El ar fi încercat să furnizeze Rusiei un card cu informații despre tancul M1A2 Abrams
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Un arbitru FIFA a murit la 43 de ani, după ce a susținut probele fizice
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”