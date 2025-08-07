Echipa lui JD Vance a cerut creșterea nivelului unui râu din Ohio pentru o plimbare cu barca în familie

Vicepreședintele SUA, JD Vance, este în centrul unei controverse după ce echipa sa ar fi solicitat autorităților americane ridicarea nivelului râului Little Miami, un afluent al râului Ohio, chiar în ziua aniversării sale, relatează The Guardian.

Oficial, intervenția a fost justificată prin nevoile de securitate ale Serviciului Secret, însă critici în domeniul eticii guvernamentale îl acuză pe Vance de ipocrizie și de folosirea discreționară a resurselor publice în scop personal.

Cerere „pentru siguranță”, dar cu beneficii personale

Conform unui răspuns oficial trimis către The Guardian de Corpul de Geniu al Armatei SUA (USACE), Serviciul Secret a solicitat „o creștere temporară a debitului” deversat din lacul de acumulare Caesar Creek, pentru a permite navigarea în siguranță a personalului în timpul unei vizite oficiale în zona râului Little Miami, în sud-vestul statului Ohio.

JD Vance a fost văzut în zonă pe 2 august, ziua sa de naștere, când a împlinit 41 de ani, într-o excursie cu barca. O sursă anonimă apropiată de subiect a declarat că scopul real al cererii ar fi fost să creeze „condiții ideale pentru caiac” în timpul unei vacanțe de familie. The Guardian nu a putut confirma această afirmație în mod independent.

Datele publice ale Institutului Geologic al SUA (USGS) arată o creștere bruscă a nivelului râului și o scădere a nivelului lacului de acumulare în primele zile ale lunii august, în perioada vacanței vicepreședintelui american.

USACE: „Fără derogări”, dar și fără anunț public

USACE a transmis că cererea a fost conformă cu Manualul de Control al Apelor pentru lacul Caesar Creek și că nu a necesitat o derogare de la procedurile standard. Potrivit purtătorului de cuvânt Gene Pawlik, „operațiunea nu a afectat negativ nivelurile de apă din aval sau amonte”, iar „părțile interesate din aval au fost informate în prealabil”.

Deși USACE a mai făcut astfel de „eliberări speciale” în trecut, acestea au fost de obicei destinate evenimentelor publice sau antrenamentelor echipelor de urgență. De această dată, nu a existat nicio informare publică în prealabil privind modificarea debitului, o lipsă notabilă de transparență în comparație cu alte cazuri similare.

Surse apropiate au precizat că astfel de intervenții nu se fac în mod normal pentru persoane individuale. Reglementările USACE impun documentație oficială și justificare clară pentru orice abatere de la normă în special în contextul potențialelor riscuri, cum ar fi inundațiile sau impactul asupra mediului.

Critici dure, cu acuzații de tratament preferențial

În timp ce nu există acuzații formale de ilegalitate, gestul ridică întrebări etice. Richard Painter, fost avocat pentru etică în administrația George W. Bush, a declarat că acțiunea este „ipocrită și revoltătoare”, mai ales în contextul în care administrația Trump a redus drastic bugetele pentru agențiile federale, inclusiv pentru Serviciul Parcurilor Naționale (NPS).

Organizația National Parks Conservation Association estimează că NPS a pierdut aproximativ un sfert din personal din ianuarie până în prezent, ceea ce a dus la închideri parțiale și reducerea programului de vizitare în multe parcuri naționale, afectând familiile obișnuite.

„Aceste reduceri afectează direct vacanțele oamenilor de rând”, a spus Painter. „Faptul că se invocă Serviciul Secret ca justificare e discutabil. Ce ar fi trebuit să facă Vance era să aleagă alt loc pentru vacanță.”

Norm Eisen, fost consilier special pentru etică în administrația Obama, a fost și mai dur: „Când eram responsabil de etică la Casa Albă, primeam cereri neobișnuite, dar niciodată una care să implice modificarea debitului unui râu pentru o plimbare cu caiacul. Nu aș fi permis așa ceva, indiferent de motivație. Chiar dacă nu încalcă formal regulile, creează aparența clară că vicepreședintele SUA primește tratament preferențial.”

Editor : M.I.