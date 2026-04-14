Economia mondială riscă să intre în recesiune dacă războiul din Iran continuă, avertizează FMI

Economia mondială riscă să intre în recesiune dacă războiul dintre SUA și Israel cu Iranul continuă și prețurile ridicate la energie se mențin, a avertizat Fondul Monetar Internațional (FMI). În raportul său „Perspectivele economice mondiale”, FMI a afirmat că, în cel mai pesimist scenariu - în care prețurile petrolului, gazelor și alimentelor vor crește brusc și vor rămâne ridicate în acest an și în anul următor - creșterea economică globală ar putea scădea sub 2% în 2026, anunță BBC.

„Acest lucru ar însemna o situație critică, la un pas de o recesiune globală, care s-a produs de doar patru ori din 1980”, a afirmat FMI, cea mai recentă fiind în timpul pandemiei de Covid.

Prețurile la energie au crescut vertiginos de la începutul războiului, acum mai bine de șase săptămâni, după ce ruta maritimă cheie din Strâmtoarea Ormuz a fost efectiv închisă și negocierile de pace dintre SUA și Iran au eșuat.

FMI a declarat: „Încă o dată, economia globală este amenințată să fie deviată de la cursul său - de data aceasta de izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie 2026.”

Acesta a precizat că printre cele mai grave condiții care ar putea duce la o încetinire la nivel mondial s-ar număra prețurile petrolului care ar ajunge la o medie de 110 dolari pe baril în acest an și ar atinge 125 de dolari în 2027.

Pe baza acestor ipoteze, FMI a declarat că inflația ar putea ajunge la 6% anul viitor. Acest lucru ar putea forța băncile centrale să crească ratele dobânzilor pentru a încetini ritmul creșterii prețurilor.

Pierre-Olivier Gourinchas, economist-șef la FMI, a declarat pentru BBC:

Recesiunea globală este un concept oarecum vag atunci când analizăm cifrele globale. Așadar, da, o rată de 2% va fi percepută de majoritatea oamenilor din întreaga lume ca o perioadă de recesiune. Șomajul va fi ridicat. În unele țări, prețurile alimentelor și nesiguranța alimentară ar putea crește

Prețul petrolului a urcat până aproape de 120 de dolari pe baril în timpul conflictului din Iran, dar a scăzut de atunci, iar marți un baril de țiței costa 98,85 dolari.

Mai mult, FMI a subliniat că riscul de recesiune ar crește doar dacă condițiile severe ar continua pe o perioadă de doi ani.

Marea Britanie va fi cea mai grav afectată de șocul energetic

FMI a afirmat că, dacă conflictul se va rezolva în următoarele câteva săptămâni și dacă producția de energie și exporturile din Orientul Mijlociu vor începe să se normalizeze până la jumătatea acestui an, creșterea globală ar scădea la 3,1% pentru 2026.

Aceasta este sub o prognoză anterioară de 3,3%. De asemenea, a lăsat neschimbată previziunea privind creșterea globală pentru anul viitor, la 3,2%.

Dintre economiile avansate ale lumii, FMI a prognozat că Marea Britanie va fi cea mai grav afectată de șocul energetic provocat de războiul din Iran.

A redus estimarea privind creșterea economică a Regatului Unit pentru acest an la 0,8%, de la o previziune anterioară de 1,3%. Cu toate acestea, se așteaptă ca Regatul Unit să se redreseze ulterior, cu o expansiune economică de 1,3%.

Țările exportatoare de petrol din Golf vor înregistra probabil o încetinire bruscă a creșterii economice sau chiar o contracție în acest an, conform previziunilor FMI.

Se estimează că economia Iranului se va contracta cu 6,1% în acest an. Cu toate acestea, se prevede o revenire de 3,2% în 2027 - cu condiția ca războiul să se încheie în următoarele câteva săptămâni.

Situația țărilor din Orientul Mijlociu, unde se desfășoară războiul

Unele țări, precum Qatarul, unul dintre principalii furnizori de gaz natural lichefiat (GNL), au fost ținta unor atacuri cu rachete și drone din partea Iranului. Complexul Ras Laffan din Qatar, cea mai mare rafinărie de GNL din lume, a fost lovit și nu se preconizează că va fi din nou pe deplin operațional în viitorul apropiat. FMI prognozează că economia Qatarului se va contracta cu 8,6% în 2026, înainte de a-și reveni cu o creștere de 8,6% anul viitor.

De asemenea, FMI prevede că vecinul Iranului, Irakul, va suferi un impact economic în acest an din cauza războiului, cu o încetinire de 6,8%. Se așteaptă însă ca acesta să-și revină, înregistrând o creștere de 11,3% în 2027.

Reziliența economică a unei țări va depinde de o serie de factori, a afirmat FMI, printre care se numără daunele aduse infrastructurii energetice, dependența de Strâmtoarea Ormuz și disponibilitatea rutelor alternative de export. Arabia Saudită, de exemplu, dispune de conductă Est-Vest, care se întinde de la Golful Persic până la Marea Roșie și poate pompa până la 7 milioane de barili de petrol pe zi.

Creșterea economică a Arabiei Saudite se va încetini în 2026, dar se preconizează totuși o expansiune de 3,1%, iar pentru anul viitor se estimează o creștere de 4,5%.

FMI a declarat că pentru majoritatea exportatorilor de petrol din Orientul Mijlociu se prevede o redresare anul viitor, „pe baza ipotezei că producția și transportul de energie se vor normaliza în următoarele câteva luni”. Cu toate acestea, FMI a avertizat că această ipoteză „ar putea fi revizuită dacă durata conflictului se prelungește și gradul de pagube suferite este reevaluat”.

O țară care a beneficiat de creșterea prețurilor petrolului este Rusia, conform previziunilor FMI. Se preconizează că economia rusă va crește cu 1,1% în acest an și în anul viitor, depășind previziunile anterioare de 0,8% și, respectiv, 1%. Rusia a fost lovită de o serie de sancțiuni după ce a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina în urmă cu mai bine de patru ani.

În martie, președintele SUA, Donald Trump, a eliminat restricțiile privind exporturile de petrol rusesc, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la nivel mondial. De asemenea, el a ridicat temporar sancțiunile asupra a 140 de milioane de barili de petrol iranian pentru o perioadă de 30 de zile. De atunci, Trump a anunțat un blocaj al porturilor iraniene de către SUA pentru a opri exporturile.

