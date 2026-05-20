Efectul Pelicot: o franțuzoaică refuză un proces cu ușile închise după ce și-a acuzat fostul partener de viol și tortură

Un director de bancă din Provence, Franța, și-a torturat și violat partenera de lungă durată timp de șapte ani și a forțat-o să întrețină relații sexuale contra cost cu zeci de bărbați, într-un caz care amintește de procesul lui Dominique Pelicot, scrie The Times, care arată că femeia acuzatoare, Laëtitia, mamă a patru copii, a respins desfășurarea procesului cu ușile închise.

„Guillaume B”, directorul în vârstă de 51 de ani al unei sucursale bancare din Manosque, la 80 de kilometri est de Avignon, riscă închisoarea pe viață dacă va fi condamnat pentru torturarea, violarea și forțarea la prostituție a Laëtitiei R, cu care s-a împrietenit inițial pe un site de întâlniri.

Femeia a renunțat la dreptul la un proces cu ușile închise, la fel ca Gisèle Pelicot, care a devenit un simbol al curajului după ce a insistat pentru un proces public împotriva soțului ei, Dominique, la Avignon, în 2024. Acesta a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a drogat-o și a invitat zeci de bărbați în casa lor pentru a o viola în timp ce era inconștientă.

Militanții pentru drepturile femeilor, unii purtând pancarte cu mesajul „Te credem, Laëtitia”, și-au arătat sprijinul în fața tribunalului, la deschiderea procesului cu jurați, luni, în orașul Digne din Haute Provence.

Guillaume B neagă toate acuzațiile, insistând că actele cuplului au fost consensuale după ce au început o relație în 2015, în cadrul căreia se bucurau de jocuri sexuale sadomasochiste. Procurorii susțin că acestea s-au transformat într-o relație de constrângere psihologică și dominare.

Philippe-Henry Honegger, avocatul Laëtitiei R, a declarat că aceasta era „hotărâtă să nu mai tacă după ce au încercat să o reducă la tăcere atâția ani”. Evocând principiul adoptat de Gisele Pelicot, el a spus că „mentalitatea” clientei sale este că „frica și rușinea trebuie să schimbe tabăra”.

Laëtitia R l-a privit din sala de judecată pe fostul ei partener, care era îmbrăcat în blugi și un pulover gri. Instanța a respins cererea acestuia de a se desfășura procesul în camera de consiliu, invocând impactul asupra fiicei de opt ani a cuplului. Cei trei copii ai Laëtitiei R dintr-o relație anterioară urmau să asiste la proces.

O pancartă cu un mesaj în sprijinul Laetitiei R., „Te credem, Laetitia”, este fotografiată în fața tribunalului din Alpes-de-Haute-Provence înaintea procesului lui Guillaume B., acuzat de multiple acte de abuz împotriva partenerei sale pe parcursul a șapte ani, între 2015 și 2020, la Digne-les-Bains, în sud-estul Franței, pe 18 mai 2026. Foto: Profimedia

„Acesta este un caz în care cuvântul unei femei este susținut, coroborat, întărit și confirmat de sute și sute de mesaje, convorbiri telefonice, transcrieri și de concluzii medicale incontestabile”, a declarat Honegger la deschiderea procesului. „Acestea arată perfect cum… el folosește manipularea psihologică pentru a obține ceea ce vrea.” În declarația dată agenției de știri AFP, el a adăugat că viața Laëtitiei R era „cea mai groaznică viziune a iadului pe care o poate imagina cineva”.

Laëtitia R, care lucrează într-o farmacie, s-a prezentat la poliție în 2022 după ce prietenii au convins-o să-și denunțe partenerul. „Trăiam în frică”, a spus ea în ianuarie. „Au fost pumni. Eram lovită cu un tocător de bucătărie, mi se făceau tăieturi pe spate cu un cuțit. Sângeram des. De asemenea, mă ardea cu țigara. Îmi spunea că sunt o curvă, un gunoi... Nu mă lăsa să dorm sau îmi permitea să dorm foarte puțin. A făcut tot ce a putut pentru a mă distruge”, a declarat ea pentru Radio France.

În documentele preliminare, procurorii au afirmat că înregistrările și alte probe au confirmat acuzațiile de abuz ale Laëtitiei R, inclusiv faptul că a fost supusă la acte de prostituție cu zeci de alți bărbați. „Ea a indicat că el i-a ordonat să întrețină relații sexuale cu alți bărbați, în timpul cărora el asculta prin telefonul mobil”, hotărând „practicile și tarifele și încasând jumătate, apoi în cele din urmă întreaga sumă a câștigurilor”, a declarat procuratura.

Spre deosebire de cazul Pelicot, în care soțul și-a drogat soția pentru a fi violată de vizitatori, niciunul dintre bărbații care ar fi întreținut relații sexuale cu Laëtitia R nu a fost urmărit penal. Cincizeci de bărbați au fost condamnați pentru violarea lui Gisele Pelicot.

