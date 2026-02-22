Live TV

„El Mencho”, liderul cartelului de droguri Jalisco New Generation, a fost ucis de armată. Ce a transmis ministerul Apărării din Mexic

Agenția antidrog din SUA oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informațiile pot duce la capturarea lui „El Mencho
Agenția antidrog din SUA au oferit o recompensă pentru informațiile care pot duce la capturarea lui „El Mencho".

Cel mai căutat om din Mexic și liderul temutului cartel de droguri Jalisco New Generation (CJNG) a fost ucis de armată în cadrul unei operațiuni de securitate, potrivit presei locale, relatează BBC.

Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, a fost ucis în timpul unei operațiuni militare desfășurate duminică dimineața în statul Jalisco, din centrul-vestul țării. Ministerul Apărării din Mexic a declarat că El Mencho a murit din cauza rănilor suferite în timpul transportului aerian după operațiunea militară, potrivit agenției de știri Reuters.

CJNG s-a extins de la baza sa inițială de putere din statul Jalisco, ajungând să aibă o prezență aproape națională în Mexic.

Pe parcursul zilei de duminică, au existat rapoarte neconfirmate privind incendierea unor mașini și apariția unor oameni înarmați pe străzile din Jalisco și din alte localități.

Statele Unite au oferit anterior o recompensă de 15 milioane de dolari (11,1 milioane de lire sterline) pentru informații care să ducă la capturarea lui El Mencho.

Departamentul de Stat al SUA a emis o avertizare de adăpostire la fața locului pentru cetățenii americani din statul Jalisco, statul Tamaulipas și zone din statul Michoacan, statul Guerrero și statul Nuevo Leon.

Soția lui „El Mencho”, șeful temutului cartel al drogurilor Jalisco New Generation, a fost arestată în Mexic

Vânătoarea pentru „Pablo Escobar al Canadei”: Cum a ajuns un fost sportiv olimpic unul dintre cei mai periculoși baroni ai drogurilor

