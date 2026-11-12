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Elicopter militar prăbușit în Turcia: patru oameni aflați la bord au murit

Data publicării:
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Foto: captură video X
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Patru militari au murit în urma prăbuşirii unui elicopter în estul Turciei, din cauze încă necunoscute, a anunţat joi Ministerul Apărării de la Ankara, relatează AFP.

„Patru dintre eroicii noştri camarazi de arme au murit când elicopterul nostru S-70 s-a prăbuşit la Malatya din motive care nu au fost încă stabilite”, a declarat ministerul într-un comunicat publicat pe X.

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Epava a fost localizată, iar operaţiunile de salvare au început imediat, a adăugat aceeaşi sursă.

Ankara dispune de a doua cea mai mare armată din NATO. Are forţe desfăşurate oficial pentru operaţiuni antiteroriste în Irak şi Siria.

Turcia nu mai duce lupte pe propriul teritoriu de la sfârşitul rebeliunii kurde, confirmat prin lansarea, în 2024, a unui proces de pace între statul turc şi Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK).

Editor : B.E.

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