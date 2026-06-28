Paisprezece cetăţeni saudiţi şi-au pierdut viaţa duminică în urma prăbuşirii unui elicopter aparţinând gigantului petrolier Saudi Aramco în Ras Tanura, estul Arabiei Saudite, a informat agenţia oficială de presă saudită SPA, relatează AFP şi Reuters.

„O sursă oficială din cadrul Ministerului Energiei a anunţat că duminica, 28 iunie 2026, la ora locală 06:00, un elicopter aparţinând Saudi Aramco s-a prăbuşit în Ras Tanura. Accidentul s-a soldat cu moartea tuturor celor 14 pasageri, toţi cetăţeni saudiţi”, a relatat SPA.



Aramco şi-a reluat vineri operaţiunile de încărcare a ţiţeiului la terminalul său Ras Tanura din Golf, după ce acestea au fost oprite timp de aproape patru luni.



„O anchetă este în curs de desfăşurare, cu participarea autorităţilor în cauză, pentru a se determina cauzele prăbuşirii elicopterului”, a adăugat agenţia de presă.



Riadul nu a anunţat că ar fi vorba despre un act ostil, în momentul în care Iranul şi SUA şi-au reluat atacurile reciproce în Golf începând de joi.



Accidentele de acest gen sunt rare. Potrivit Aramco, compania operează peste 60 de aeronave, inclusiv elicoptere care deservesc peste 300 de heliporturi din regat, fiind una dintre cele mai mari flote corporative din regiune.



Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, produce puţin peste 10 milioane de barili pe zi.



Peninsula saudită Ras Tanura din Golful Persic găzduieşte una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu şi, cu o capacitate de 550.000 de barili pe zi, reprezintă un pilon al sectorului energetic al regatului.



Rafinăria a fost vizată de mai multe ori, mai ales în timpul unui atac cu drone iraniene la începutul conflictului, care a forţat-o să se închidă parţial.



Agenţia Bloomberg a relatat, citând o sursă anonimă, că activitatea rafinăriei a fost între timp reluată.



În aprilie, Ministerul Energiei din Arabia Saudită a declarat că mai multe atacuri ale Iranului au vizat instalaţii energetice cheie din regat în săptămânile precedente.



Aceste atacuri, care au vizat în special rafinăriile din Jubail, Ras Tanura, Yanbu şi Riad, au avut un impact direct asupra exporturilor de produse rafinate către pieţele globale, potrivit ministerului.

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Editor : C.A.