Elon Musk a pierdut procesul prin care îl acuza pe Sam Altman că a abandonat misiunea nonprofit a OpenAI

Un juriu federal din Oakland, California, a respins luni acuzaţiile formulate de Elon Musk împotriva OpenAI şi a directorului executiv Sam Altman, punând capăt unuia dintre cele mai urmărite conflicte din industria inteligenţei artificiale, relatează CNBC.

După mai puţin de două ore de deliberări, juriul a decis că pretenţiile formulate de Musk au fost depuse prea târziu şi sunt prescrise. Judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers a fost de acord cu concluzia juriului consultativ şi a afirmat că acuzaţiile privind încălcarea obligaţiilor caritabile şi îmbogăţirea fără justă cauză trebuie respinse ca tardive. Ea a spus că era pregătită să respingă imediat cererile lui Musk.

Elon Musk a dat în judecată OpenAI în 2024, susţinând că Sam Altman şi conducerea companiei au încălcat promisiunea iniţială ca OpenAI să rămână o organizaţie nonprofit dedicată dezvoltării inteligenţei artificiale „în beneficiul umanităţii”. Musk a fost unul dintre fondatorii OpenAI în 2015, însă a părăsit consiliul de administraţie trei ani mai târziu.

Procesul a vizat şi Microsoft, unul dintre principalii investitori ai OpenAI încă din 2019. Musk a acuzat compania că a ajutat OpenAI să se îndepărteze de misiunea sa iniţială nonprofit. Instanţa a respins şi acuzaţiile împotriva Microsoft.

Avocaţii OpenAI au susţinut că donaţiile făcute de Musk nu au avut restricţii speciale şi că reorganizarea companiei era necesară pentru a concura cu rivali precum Google DeepMind într-o industrie extrem de costisitoare.

Aceştia au prezentat şi documente potrivit cărora Musk însuşi ar fi propus anterior transformarea OpenAI într-o structură cu scop lucrativ, cu condiţia să deţină controlul asupra companiei.

În timpul procesului au depus mărturie Sam Altman, Greg Brockman, directorul Microsoft Satya Nadella şi Elon Musk. Echipa lui Musk cerea instanţei obligarea OpenAI şi Microsoft să renunţe la presupuse câştiguri ilegale estimate la până la 134 de miliarde de dolari, îndepărtarea lui Altman şi Brockman din conducere şi anularea restructurării OpenAI din 2025, care a permis extinderea componentei comerciale a companiei.

OpenAI a susţinut în apărare că procesul reprezintă o încercare a lui Musk de a afecta un competitor după ce nu a reuşit să preia controlul asupra companiei. În 2023, Musk a lansat propriul laborator de inteligenţă artificială, xAI, integrat ulterior în SpaceX.

Verdictul vine într-un moment sensibil pentru ambii miliardari din tehnologie. OpenAI a atras în martie investiţii la o evaluare de peste 850 de miliarde de dolari, în timp ce SpaceX se pregăteşte pentru o ofertă publică iniţială care ar putea deveni una dintre cele mai mari din istorie.

