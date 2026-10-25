Live TV

Elon Musk acuză Ucraina că a folosit Starlink pentru atacuri cu drone „menite să ucidă”: „Această posibilitate a fost eliminată”

Data publicării:
elon musk
Elon Musk. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Starlink, esențial pentru armata ucraineană. Ce s-a întâmplat cu rețeaua

Elon Musk a acuzat armata ucraineană că a folosit rețeaua Starlink pentru atacuri ofensive cu drone, încălcând condițiile de utilizare a serviciului. Miliardarul a precizat că această posibilitate a fost blocată săptămâna trecută și a subliniat că Starlink este destinat utilizării civile, în timp ce sistemul Starshield se află sub controlul guvernului american.

„Utilizarea Starlink, un serviciu comercial civil, pentru atacuri ofensive cu drone, menite să ucidă oameni, nu a fost niciodată permisă și nici nu ar trebui să fie. Starshield, un sistem diferit, este controlat de guvernul SUA. Ceea ce decid autoritățile americane să facă este treaba lor. Armata ucraineană a încălcat condițiile de utilizare a Starlink și a folosit serviciul pentru atacuri ofensive cu drone, menite să ucidă oameni. Această posibilitate a fost eliminată săptămâna trecută”, a scris Musk, sâmbătă, pe platforma X.

Șeful SpaceX a subliniat însă că Starlink rămâne esențial pentru apărarea Ucrainei și a avertizat asupra consecințelor pe care le-ar avea întreruperea serviciului.

„Starlink rămâne esențial pentru apărarea Ucrainei, deoarece este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus, cel puțin deocamdată. Dacă Starlink ar fi dezactivat, linia frontului ucrainean s-ar prăbuși imediat. Aceasta NU este o amenințare, ci pur și simplu o constatare a realității”, a afirmat miliardarul.

Musk a amintit și rolul jucat de rețeaua sa de sateliți în primele zile ale invaziei ruse, susținând că Starlink a împiedicat Rusia să ocupe Ucraina, într-un moment în care celelalte mijloace de comunicație fuseseră distruse sau bruiate. „SpaceX a făcut pentru apărarea Ucrainei mai mult decât orice altă companie privată de pe Pământ, de departe”, a susținut el.

La finalul mesajului, Musk a lansat un atac dur la adresa celor pe care îi consideră susținători ai prelungirii războiului. „Nu simt decât un dispreț față de promotorii malefici ai războiului, care își afișează ostentativ virtutea, susțin continuarea la nesfârșit a măcelului și nu oferă nicio soluție realistă pentru conflict. Să ardeți în iad!”, a încheiat Musk.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Deşi Elon Musk şi-a schimbat poziţia faţă de Ucraina de mai multe ori de la invazia rusă asupra acestei ţări în 2022, el a susţinut întotdeauna că orice disfuncţionalităţi sunt responsabilitatea administraţiei SUA, nu a companiei sale, SpaceX.

Starlink, esențial pentru armata ucraineană. Ce s-a întâmplat cu rețeaua

Kievul se bazează pe sistemul civil de comunicaţii prin satelit Starlink şi pe versiunea sa de nivel militar, Starshield, în eforturile sale de a se apăra împotriva atacurilor ruseşti cu rachete şi drone.

Conform unui mesaj de sâmbătă al ministrul ucrainean al Apărării, Evgheni Khmara, conexiunea sistemului Starlink este din nou „stabilă”, cu viteze Starlink/Starshield care depăşesc 400 km/h.

„Acest rezultat este important în primul rând pentru liniile noastre de front, pentru armata noastră, pentru operaţiunile cu drone, pentru logistică şi pentru comunicaţii”, a adăugat el.

Ucraina se plângea de câteva zile de o limită de viteză impusă terminalelor Starlink la peste 160 km/h. În practică, aceasta înseamnă că echipamentele militare ucrainene, în special dronele, îşi pierd conexiunea dacă depăşesc această viteză.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Washingtonul că se află în spatele acestor limitări şi că nu a avertizat Kievul în mai multe rânduri despre apropierea rachetelor ruseşti înainte ca acestea să lovească.

Casa Albă şi Elon Musk, a cărui companie SpaceX administrează Starlink, au negat că ar fi responsabili pentru limitarea acestui sistem de sateliţi. Vineri, Donald Trump a anunţat că Elon Musk a „relansat” reţeaua Starlink pentru Ucraina.

Aceste limitări au început după o creştere a tensiunilor dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump, care au avut schimburi de critici dure prin intermediul mass-media.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
1
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
2
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
hunter biden profimedia
3
Foşti oficiali FBI, acuzaţi că au minţit în Congres cu privire la anchetele care îl vizau...
profimedia-1089763755
4
„Nu ne vom mai întoarce niciodată acasă”. Comandantul Artemis II dezvăluie cel mai...
calin georgescu inquam george calin
5
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, a decis definitiv Curtea de Apel București...
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
Digi Sport
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1144466399
Va ajunge vreodată „mașina zburătoare” Tesla pe piață? Cât de realist este planul lui Elon Musk
Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
Starlink revine la viteză maximă pentru Armata ucraineană. Ce s-a schimbat după criticile lui Zelenski și negocierile cu SUA
Ucraina punct frontieră
Ucraina vrea să mute controalele vamale în interiorul UE pentru a evita atacurile dronelor rusești
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
Șeful ASF, Alexandru Petrescu, explică de ce reconstrucţia Ucrainei poate fi o oportunitate pentru România
scaoala cernauti
Ce se schimbă pentru școlile românești din Ucraina după modificarea legii educației. Explicațiile autorităților de la Cernăuți
Recomandările redacţiei
drapel nato si drapeluri nationale profimedia
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să...
Ziua Armatei 2026. Sursă Foto Inquam/ George Călin
Ziua Armatei României 2026: Ce semnifică data de 25 octombrie și ce...
mercenari Wagner in Africa / Pavel Prigojin
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy...
politia-masina-nou-inscriptionata
Un bărbat a intrat cu o armă și o grenadă airsoft în sediul Poliției...
Ultimele știri
Regatul Unit ar putea reveni la regulile UE privind libera circulație. Premierul Andy Burnham cere o dezbatere sinceră
Rezultate LOTO - Duminică, 25 octombrie 2026: Fond de câștiguri suplimentat la 6/49. La Noroc sunt în joc peste 283.000 de euro
Bulgaria își alege președintele, cu războiul din Ucraina în centrul scrutinului. Ce arată sondajele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pentru care viața devine mai ușoară din 25 octombrie. Luna în Taur le aduce liniște și succes
Cancan
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea...
Fanatik.ro
Daniel Pancu, riști să pierzi vestiarul! Bogdan Baratky dezvăluie episodul tensionat de la FCSB – Rapid 4-1
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
A luat roșu în minutul 90 ca să joace contra lui Dinamo!
Adevărul
Salariile din privat cresc tot mai lent. Cât vor primi în plus angajații în 2027
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
Chec pufos cu dovleac și nucă. Rețeta simplă de toamnă, cu un ingredient care îl face moale și aromat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Pro FM
Câte kilograme a luat Kelly Osbourne, după ce a slăbit drastic în ultimul an: „Am fost la pământ după moartea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Povestea lui Viorel Păunescu, de la spectacolele de cabaret din comunism la imperiul hotelier și conducerea...
Newsweek
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
Digi FM
Schimbarea orei în octombrie 2026. Ce au descoperit cercetătorii despre efectele asupra somnului și sănătății
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
O nouă viață departe de arena circului. Povestea emoționantă a elefantului care a primit o șansă într-un...
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...